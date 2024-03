L'icona svizzera Ursula Andress L'attrice Ursula Andress festeggia martedì 19 marzo il suo 88° compleanno. Immagine: picture alliance/Volker Dornberger/dpa Nonostante una relazione a volte turbolenta, Ursula Andress ha un bel ricordo della sua storia d'amore con Belmondo. Immagine: imago stock&people Ursula Andress ha frequentato un'altra icona del cinema, James Dean, fino alla sua tragica morte nel 1955. Immagine: IMAGO/Bridgeman Images Con Sean Connery, Ursula Andress è stata in coppia solo sullo schermo. Immagine: imago images/Cinema Publishers Collection Ursula Andress nel suo mitico bikini in «James Bond - Licenza di uccidere». Immagine: KEYSTONE L'icona svizzera Ursula Andress L'attrice Ursula Andress festeggia martedì 19 marzo il suo 88° compleanno. Immagine: picture alliance/Volker Dornberger/dpa Nonostante una relazione a volte turbolenta, Ursula Andress ha un bel ricordo della sua storia d'amore con Belmondo. Immagine: imago stock&people Ursula Andress ha frequentato un'altra icona del cinema, James Dean, fino alla sua tragica morte nel 1955. Immagine: IMAGO/Bridgeman Images Con Sean Connery, Ursula Andress è stata in coppia solo sullo schermo. Immagine: imago images/Cinema Publishers Collection Ursula Andress nel suo mitico bikini in «James Bond - Licenza di uccidere». Immagine: KEYSTONE

L'ex Bond girl Ursula Andress, alla soglia degli 88 anni, afferma di aver avuto una bella vita. «Ho avuto esperienze fantastiche con gli uomini, ho sperimentato l'amore e la passione», ha rivelato in un'intervista.

Hai fretta? blue News riassume per te La Andress era di casa a Hollywood, dove ha celebrato i suoi successi mondiali: il più grande ruolo cinematografico è stato quello di Honey Ryder nel classico di James Bond «Dr No» del 1962.

L'attrice, nata e cresciuta a Ostermundigen, nel canton Berna, nel film esce dal mare e finisce dritta nelle braccia di James Bond, interpretato da Sean Connery. La scena è entrata nella storia del cinema.

In un'intervista, l'87enne rivela quanto segue sulla sua relazione con la star del cinema Jean-Paul-Belmondo: «Era l'uomo più passionale e seducente del mondo». Mostra di più

L'attrice svizzera Ursula Andress ha sedotto l'agente segreto James Bond, alias Sean Connery, nel film cult «Dr No», in italiano conosciuto come «James Bond - Licenza di uccidere». In seguito, molti uomini hanno corteggiato l'icona del cinema.

La bernese di Ostermundigen ha un bel ricordo dell'attore francese Jean-Paul Belmondo, con cui ha avuto una relazione, a volte tumultuosa, di otto anni: «Era l'uomo più passionale e seducente del mondo», ha dichiarato la Andress, che martedì prossimo compirà 88 anni, all'ultimo numero della rivista «Schweizer Illustrierte».

In coppia anche con James Dean

Ha conosciuto l'attore francese sul set del film «Les tribulations d'un Chinois en Chine», in italiano «L'uomo di Hong Kong». I due sono stati insieme dal 1966 al 1972.

Prima di allora, l'attrice ha vissuto una storia d'amore con un altro attore leggendario: James Dean. «È venuto a trovarmi a casa mia a Hollywood e non ci siamo mai lasciati», ha raccontato a Paris Match.

La loro relazione è durata fino alla tragica morte di Dean in un incidente stradale nel settembre 1955.

Un bikini le ha cambiato la vita

Anche gli attori Daniel Gélin, John Derek e Harry Hamlin hanno percorso un pezzo della loro vita con la star svizzera, che guarda al suo successo con un certo senno di poi.

Si considera fortunata perché il suo genere di donna era molto richiesto all'epoca nell'industria dello spettacolo. «Ho avuto successo da un giorno all'altro! E indossavo solo un bikini, che non era nemmeno stretto».

L'ha indossato nel 1962 in «James Bond - Licenza di uccidere», entrando così nella storia del cinema.