Preso a calci e pugni durante un'inchiesta a Milano, Max Laudadio finisce in ospedale

Minacciato e colpito con calci e pugni, il giornalista è finito in ospedale.

Stava conducendo un'inchiesta per «Striscia la Notizia» su un presunto truffatore di lavori edili, quando Max Laudadio è stato violentemente aggredito.

Secondo quanto riportato, l'uomo coinvolto nella vicenda si era specializzato nel procacciarsi lavori edili e sgomberi nella zona di Milano, intascando cospicui anticipi e poi sparendo senza completare i lavori.

Le testimonianze raccolte dal noto inviato del programma satirico di Canale 5 parlano di diverse vittime che avrebbero perso fino a 3.000 euro ciascuna a causa di questo schema truffaldino.

Incontro in un bar di Milano per smascherare l'uomo

Dopo aver contattato il presunto truffatore tramite un annuncio online, l'inviato ha organizzato un incontro in un bar di Milano per smascherare l'uomo e ottenere una sua dichiarazione.

L'incontro, però, ha preso una piega inaspettata e violenta. Una volta scoperto di essere al centro dell'inchiesta, il presunto truffatore ha perso il controllo e ha iniziato a minacciare Laudadio. «Se non te ne vai, ti scanno», ha urlato l'uomo prima di passare all'azione, colpendo l'inviato con calci e pugni.

La furia dell'aggressore non si è placata nemmeno all'arrivo della polizia, che ha assistito alla scena.

L'aggressione ha avuto conseguenze fisiche per Max Laudadio, che si è visto costretto a recarsi in ospedale per ricevere cure mediche. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi, ma l'inviato ha dovuto sottoporsi a controlli per i traumi subiti durante il pestaggio.

