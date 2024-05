X Factor

Sarà la cantante a condurre il format targato Sky accanto ai giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli.

Covermedia

Da settembre Giorgia condurrà «X Factor», il celebre talent show in onda su Sky e disponibile in streaming su Now.

L'icona della musica italiana, assumerà il ruolo di conduttrice, prendendo il testimone da Francesca Michielin.

Al suo fianco, un tavolo dei giudici completamente rinnovato vedrà la presenza di volti nuovi e un gradito ritorno: Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e il veterano Manuel Agnelli, quest'ultimo già noto al pubblico del tale show.

Le riprese delle audizioni inizieranno il 6 e 7 giugno, segnando l'inizio ufficiale della nuova stagione che promette di rivoluzionare il format del programma. Giorgia, fresca di un'esperienza come co-conduttrice di una serata di Sanremo, è pronta a mettersi alla prova in questa nuova avventura televisiva, accogliendo i talenti dietro le quinte e guidando il live show con carisma.

Nuovi giudici

Il nuovo panel di giudici si distingue per la sua diversità: Achille Lauro, dopo l'esperienza di Extra Factor nel 2019, torna con un ruolo di maggior peso, pronto a portare il suo stile unico e istrionico al programma.

Paola Iezzi, ex metà del duo Paola & Chiara, porterà una ventata pop, mentre Jake La Furia introdurrà l'autenticità del rap duro e puro. Manuel Agnelli, con cinque edizioni alle spalle, promette di portare esperienza e conoscenza del mondo musicale.

Antonella d'Errico, executive vice president content di Sky Italia, ha esaltato l'arrivo di queste novità, come riportato dall'Ansa: «Inauguriamo X Factor 2024 con un cast rinnovato e una missione chiara: scoprire e valorizzare il vero talento. La nuova formazione di giudici promette energia e un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti musicali, mantenendo sempre un occhio al divertimento. Un caloroso benvenuto ai nuovi giudici e un grande ritorno a Manuel, uno dei pilastri di "X Factor"».

Marco Tombolini, CEO di Fremantle, ha sottolineato la capacità di X Factor di rinnovarsi mantenendo fedeltà alle sue radici: «La nostra ambizione è quella di consolidare un format iconico, accogliendo al contempo le novità e guardando al futuro. Siamo entusiasti di continuare questa collaborazione con Sky, portando avanti una stagione che si preannuncia ricca di cambiamenti e di eccellenza».

