Lara Gut-Behrami non è riuscita a prendersi la coppetta di discesa- KEYSTONE

Lara Gut-Behrami non è riuscita ad arricchire ulteriormente il suo palmarès al termine di una stagione comunque strepitosa.

Ventotto punti hanno negato a Lara Gut-Behrami di prendersi anche la quarta coppa della stagione.

Nell'ultima discesa e gara della Coppa del Mondo 2023-24 al femminile di scena a Saalbach alla ticinese, che può comunque essere più che soddisfatta di quanto fatto dopo essersi aggiudicata la generale, la coppa di gigante e quella di super G, non è bastato il 17esimo posto, consegnando così la coppa della specialità regina all’austriaca Cornelia Hütter, oggi prima.

Alle spalle della padrona di casa, che vanta ora anche 47 punti di margine su Sofia Goggia (terza in classifica), si sono piazzate la slovacca Ilka Stuhec (+0”17) e l’italiana Nicol Delago (+0”49).

«La Coppa non la si vince in una giornata... »

«Non c'è delusione, logicamente quando ci si gioca ancora qualcosa si vuole provare a vincere fino all'ultimo. Naturalmente dispiace, ma non la chiamerei delusione con una stagione simile. Complimenti alla mia avversaria che ha saputo fare meglio di me», ha commentato la sciatrice ticinese ai microfoni della «RSI» pochi minuti dopo il termine della gara.

«La Coppa la si vince in una stagione, non è una giornata che fa la differenza. Hütter è stata più brava di me a interpretare tutta la stagione e ha vinto meritatamente».

«Non c'è mai nulla di scontato, il nostro lavoro è costante. È stata una stagione intensa e molto lunga, ringrazio chi è stato con me fino alla fine e ora sono contenta di poter staccare. Ci vediamo l’anno prossimo», ha poi concluso Lara Gut-Behrami.

Swisstxt - La redazione