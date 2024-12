Cyprien Sarrazin ha riportato gravi lesioni in seguito a una caduta durante un allenamento di discesa a Bormio. SRF

Le gare di sci mietono molte vittime anno dopo anno. Per molti la stagione è già finita, mentre altri sono ancora assenti a causa degli infortuni della stagione precedente. Ecco una panoramica degli incidenti del 2024.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

🇨🇭 Svizzera Arnaud Boisset

Nella discesa libera di Beaver Creek del 6 dicembre, Arnaud Boisset cade poco prima del traguardo. Il 26enne sbatte violentemente la testa sulla pista e riporta una commozione cerebrale e contusioni nella zona della spalla.

Resta da vedere quando tornerà in Coppa del Mondo. Il 21 dicembre pubblica un video in cui mostra come riesce a tornare sugli sci e a fare qualche curva.

🇨🇭 Svizzera Urs Kryenbühl

Urs Kryenbühl subisce un altro grave infortunio durante un allenamento di discesa a Beaver Creek. Lo sfortunato 30enne ha subito un «complesso infortunio al ginocchio», riporta Swiss Ski.

🇨🇭 Svizzera Jasmine Flury

La stagione di Jasmine Flury si conclude bruscamente nel febbraio 2024: due giorni dopo essere salita sul terzo gradino del podio nella prima discesa libera di Crans-Montana, la nativa di Davos deve dichiarare il forfait per il Super-G nella stessa località.

Nella gara precedente ha subito un colpo al ginocchio e gli esami successivi hanno evidenziato un danno alla cartilagine, che ha dovuto essere trattato chirurgicamente. Rimane la speranza che possa tornare presto.

🇨🇭 Svizzera Josua Mettler

Josua Mettler si infortuna gravemente durante un allenamento di discesa a Bormio. Il 26enne si strappa il legamento crociato anteriore di entrambe le ginocchia e si lacera il legamento collaterale mediale e il menisco mediale.

La stagione è finita per lui, ma non ha perso la motivazione, come dimostra un suo post su Instagram del 29 dicembre.

🇨🇭 Svizzera Gino Caviezel

Gino Caviezel, che parte con il numero 1, ha un grave incidente nel Super-G sullo Stelvio a Bormio e viene trasportato in Svizzera dalla Rega. La spalla lussata viene riparata, ma il «complesso infortunio al ginocchio» lo terrà probabilmente fuori gioco per qualche tempo.

Übler Sturz von Gino Caviezel 29.12.2024

🇨🇭 Svizzera Andrea Ellenberger

La grave caduta in allenamento di Andrea Ellenberger prima della gara di Coppa del Mondo a Semmering ha causato la fine prematura della sua stagione.

La 31enne di Nidvaldo ha riportato una frattura alla parte inferiore della gamba, una distorsione al ginocchio e diverse gravi contusioni tra Natale e Capodanno.

Non sembra improbabile che Ellenberger concluda la sua carriera dopo quest'ultima battuta d'arresto.

🇨🇭 Svizzera Niels Hintermann

In ottobre a Niels Hintermann viene diagnosticato un cancro linfatico. In un'intervista rilasciata di recente al quotidiano NZZ, Hintermann racconta i giorni peggiori della sua vita. Alla vigilia di Natale ha completato il trattamento contro il cancro con l'ultima seduta di radioterapia.

🇫🇷 Francia Cyprien Sarrazin

Cyprien Sarrazin è considerato uno dei migliori sciatori di velocità della Coppa del Mondo. L'anno scorso ha vinto la prestigiosa discesa di Bormio, nonché entrambe le discese di Kitzbühel e il Super-G di Wengen. Ma il recente incidente segna una svolta drammatica nella sua carriera.

Dopo la terribile caduta, in cui Sarrazin ha riportato un ematoma intracranico, ha dovuto subire un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono considerate stabili, ma non si sa ancora quando il 30enne tornerà in pista, sempre che le sue condizioni di salute lo consentano.

Cyprien Sarrazin cade malamente durante l'allenamento di discesa libera a Bormio 27.12.2024

🇮🇹 Italia Pietro Zazzi

Pietro Zazzi cade nello stesso punto di Sarrazin. Il 30enne italiano si è rotto tibia e perone.

🇺🇲 USA Mikaela Shiffrin

A fine novembre, Mikaela Shiffrin cade nello slalom gigante di Killington, mentre sta per conquistare la sua 100a vittoria in Coppa del Mondo, e si strappa i muscoli obliqui dell'addome.

A fine dicembre subisce una piccola operazione in Colorado per curare l'infortunio. Si presume che la 29enne americana sarà in grado di tornare quest'inverno.

Grave caduta: Mikaela Shiffrin è fuori per infortunio dalla gara di casa. AP/dpa

🇸🇰 Slovacchia Petra Vlhova

Petra Vlhova si strappa i legamenti crociati e mediali durante la gara di casa a Jasna il 20 gennaio 2024. A quanto pare, il ginocchio destro continua a causarle problemi e quindi la campionessa olimpica di slalom non tornerà prima di febbraio.

🇮🇹 Italia Guglielmo Bosca

L'italiano Guglielmo Bosca cade nella seconda manche di allenamento per la prima discesa di Coppa del Mondo dell'inverno a Beaver Creek e subisce una frattura complicata del perone destro.

Il miglior risultato del 31enne Bosca è il 2° posto nel primo dei due Super-G a Garmisch-Partenkirchen nel gennaio 2024.

Guglielmo Bosca cade il 5 dicembre e si rompe il perone. Keystone

🇳🇱 Paesi Bassi Marcel Hirscher

A 30 anni Marcel Hirscher, uno degli sciatori di maggior successo di tutti i tempi, ha concluso la sua carriera nel 2019. Il suo ritorno è previsto per la stagione 2024/25, ma ora gareggia per i Paesi Bassi invece che per l'Austria.

Ma la sua stagione è già finita. L'otto volte vincitore della Coppa del Mondo si lacera il legamento crociato durante una curva a destra in allenamento. Sebbene l'operazione sia riuscita, non si sa se il 35enne tornerà o se dichiarerà la sua carriera finita per la seconda volta.

🇦🇹 Austria Daniel Danklmaier

Nel Super-G in Val Gardena/Gröden, lo sciatore austriaco Daniel Danklmaier si blocca ad alta velocità e cade. Secondo la diagnosi il 31enne ha riportato «gravi contusioni ossee su entrambe le ginocchia», ma non ha riportato lacerazioni ai legamenti o altre lesioni gravi.

Tuttavia l'infortunio comporta una pausa forzata di sei-otto settimane, che mette a rischio la sua partecipazione ai Campionati del Mondo di casa a Saalbach nel febbraio 2025.

🇦🇹 Austria Lukas Feurstein

A Beaver Creek Lukas Feurstein si classifica terzo nel Super-G dietro a Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin. A Saalbach il 23enne si rompe un osso metacarpale nello slalom gigante.

Nonostante l'infortunio, partecipa al Super-G in Val Gardena/Gröden, ma rinuncia a causa del forte dolore. Dopo un'operazione riuscita, prevede di tornare in Coppa del Mondo a gennaio, a patto che il processo di guarigione vada come sperato.

🇦🇹 Austria Max Franz

Max Franz, che ha subito una brutta caduta e un grave infortunio durante l'allenamento in discesa prima dell'inizio della stagione 2022/23, sta ancora lavorando al suo ritorno e pubblica regolarmente le foto delle sue sessioni di allenamento.

Nel frattempo, non si sa quando il 35enne sarà effettivamente di nuovo al via di una gara.

🇬🇷 Grecia AJ Ginnis

Lo specialista greco di slalom AJ Ginnis ha annunciato la fine della sua stagione a metà dicembre a causa di persistenti problemi al ginocchio. Il 30enne si sta sottoponendo a un'operazione e non sarà in grado di difendere la sua medaglia d'argento ai Mondiali del 2023.

«Non so cosa dire. Sono molto deluso», ha dichiarato a Skinews.ch. Ginnis è il primo greco a salire sul podio della Coppa del Mondo a Chamonix nel 2023.

🇩🇪 Germania Sebastian Holzmann

All'inizio di dicembre, lo specialista tedesco di slalom Sebastian Holzmann si rompe il legamento crociato.

Il 31enne ha poi postato su Instagram parole emozionanti: «Mi sono appena svegliato dall'operazione al legamento crociato. Non un sogno, ma un incubo diventato realtà. Il dolore fisico è limitato, ma dentro di me non mi sento bene al momento. So quanto sia difficile dopo l'ultimo infortunio e che il dolore si attenuerà, ma questa volta è solo peggio».

Ma arrendersi non è un'opzione.

🇩🇪 Germania Simon Jocher

Simon Jocher ha subito una forte contusione all'osso del tallone destro nella discesa di Bormio e per il momento non si può escludere una frattura.

Jocher descrive la situazione del salto che si è rivelato la sua rovina: «Mi sono accorto che stava andando molto lontano. Quando sono atterrato, ho sentito subito un punto nel tallone».

Non si sa per quanto tempo il 28enne tedesco sarà fuori combattimento.

🇳🇴 Norvegia Aleksander Aamodt Kilde

Aleksander Aamodt Kilde cade a Wengen la scorsa stagione e si ferisce gravemente. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e gli sono rimaste impresse. Kilde si riprende meno rapidamente di quanto sperato e in estate è costretto ad andare di nuovo sotto i ferri per un'infezione alla spalla.

A dicembre, torna sulle piste per la prima volta dopo l'orribile caduta e si diverte. Ma il 32enne è ancora lontano dal poter partecipare alla Coppa del Mondo. Sta flirtando con un ritorno per la nuova stagione.

Aleksander Aamodt Kilde ha bisogno di un'altra operazione alla spalla dopo la caduta a Wengen. AP/dpa

🇮🇹 Italia Tommaso Sala

Il 29enne Tommaso Sala specialista italiano dello slalom si rompe il legamento crociato del ginocchio sinistro durante l'allenamento in Val Senales e salta l'intera stagione.

🇩🇪 Germania Andreas Sander

In ottobre Andreas Sander rivela di essere affetto da una grave malattia cellulare. Non si sa quando potrà tornare a sciare a livello agonistico.

Nel peggiore dei casi, la malattia potrebbe porre fine alla sua carriera. Nel migliore dei casi, il 35enne potrebbe tornare sulla linea di partenza a gennaio.

🇩🇪 Germania Alexander Schmid

Il campione del mondo di slalom parallelo Alexander Schmid si rompe il legamento crociato a dicembre. La stagione è finita per il 30enne.

Le «vittime» fortunate

Per fortuna, di tanto in tanto gli sciatori se la cavano con poco, anche se atterrano sulla neve o, come Marco Odermatt di recente, evitano una caduta in extremis.

Naturalmente, anche l'airbag può fare la sua parte nel rendere lo sci un po' più sicuro, ma anche il miglior airbag non può prevenire le lesioni alle ginocchia e alla testa.