A Val d'Isère Flury e Hählen firmano una stupenda doppietta svizzera!

Jasmine Flury. KEYSTONE

Nella discesa di Val d'Isère le ragazze elvetiche non hanno lasciato spazio alla concorrenza.

Il weekend a Val d’Isère si è aperto con una strepitosa doppietta elvetica in discesa: Flury e Hählen si sono piazzate rispettivamente al primo e secondo posto!

La 30enne grigionese, scesa in 1'43"47, ha preceduto di 22 centesimi la connazionale, conquistando la prima vittoria in questa disciplina in Coppa del Mondo. A completare il podio è stata Hütter (+0"24), solo quarta Goggia (+0"43).

Tra le altre elvetiche, Nufer ha chiuso in sesta posizione (+0"76), mentre non hanno brillato Suter e Gut-Behrami, rispettivamente nona (+1") e 11esima (+1"07). Fuori dalla top 10 Gisin e Durrer.

Flury: «È positivo per tutta la squadra»

«È stata una discesa un po’ selvaggia. C’erano diversi passaggi complicati. A un tratto ci si trovava anche contro il vento e in un salto sono stata spinta un po’ all’indietro», ha commentato la gara ai microfoni della SRF la vincitrice di giornata Jasmine Flury.

«Sono molto felice della mia prova - ha proseguito la grigionese - devo dire che mi sto trovando bene con il nuovo materiale. È qualcosa di positivo per tutta la squadra».

«La pausa della scorsa settimana mi ha fatto bene. Nella discesa mi sono sentita bene, però una volta arrivata al traguardo ho sentito che la tosse non se n’è andata ancora del tutto. Cercherò di riprendermi nei prossimi giorni ma voglio anche godermi questo momento. È fantastico che Joana (Hählen ndr.) sia arrivata seconda», ha infine concluso con un largo sorriso la 30enne.

Swisstxt - La redazione