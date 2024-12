Alexis Monney KEYSTONE

Sarà un giorno da ricordare per Alexis Monney, che è riuscito a conquistare la prima vittoria in CdM in discesa, facendolo addirittura su una pista ostica come la Stelvio di Bormio.

Partito con il pettorale numero 19, il 24enne – mai a podio e con un 8o posto quale miglior piazzamento – ha offerto un'ottima prestazione che gli ha permesso di firmare un'inaspettata doppietta elvetica con Franjo Von Allmen.

Complice una spigolata rischiosa salvata in modo miracoloso, Marco Odermatt ha terminato 5o, mentre Justin Murisier è giunto 6o, Marco Kohler 9o e Stefan Rogentin 11o.

Spavento per Odi

Un giorno dopo la terribile caduta di Cyprien Sarrazin, Marco Odermatt ha vissuto un momento di paura. Il leader della classifica di discesa libera è incappato in una spigolata nel tratto centrale, ma è riuscito a salvarsi con molta abilità e fortuna.

Il 27enne ha tagliato il traguardo con l'airbag dispiegato e ha comunque sfiorato il podio.