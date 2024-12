Odermatt sulla brutale caduta di Sarrazin: «Come atleta non vuoi vedere certe cose»

Cyprien Sarrazin cade malamente durante l'allenamento di discesa libera a Bormio 27.12.2024

Cyprien Sarrazin è caduto durante un allenamento in discesa libera a Bormio. Secondo Marco Odermatt, la pista è una lotta per la sopravvivenza. Quando il suo avversario cade, distoglie immediatamente lo sguardo.

Redazione blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Cyprien Sarrazin è caduto malamente durante il secondo giorno di allenamenti in vista della discesa libera di Bormio.

Le immagini della caduta sono piuttosto impressionanti. La Federazione transalpina ha fatto sapere che l'atleta soffre di un ematoma intracranico ed è ricoverato in terapia intensiva, ma è cosciente.

Secondo Marco Odermatt nel punto della pista in cui è avvenuto l'incidente c'è un cambio di neve. Lì ci vuole «molta sensibilità».

Anche Justin Murisier parla di una discesa impegnativa. La neve è molto ghiacciata e aggiunge: «Conosciamo i pericoli di questa pista». Mostra di più

Marco Odermatt distoglie immediatamente lo sguardo: Cyprien Sarrazin cade sulla pista di discesa di Bormio durante l'allenamento di venerdì. «Come atleta, non vuoi vedere cose simili», dice Odermatt sulle colonne del «Blick» dopo la caduta del suo agguerrito avversario.

Il francese colpisce la pista ghiacciata con la schiena a tutta velocità. La Stelvio è una pista molto dura. Il nidvaldese parla di una «lotta per la sopravvivenza».

Secondo il 27enne, il punto in cui è caduto l'atleta transalpino è particolarmente insidioso. «C'è un cambio di neve, quindi bisogna avere molta sensibilità in quel punto. Non ci vuole molto per cadere». Odermatt non ha l'impressione che Sarrazin abbia rischiato troppo.

Après sa chute sur l’entraînement de Bormio ce matin, Cyprien SARRAZIN, souffre d’un hématome sous dural. il est gardé à l’hôpital en réanimation neurologique pour le moment. Cyprien est conscient, il reste sous surveillance.

📷 Agence Zoom pic.twitter.com/Nb15JlUxHy — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 27, 2024

Sulle onde di «Eurosport» lo sciatore elvetico ha commentato così il cambio della neve: «È una cosa che un atleta non sopporta. La pista è per lo più ghiacciata, ma ci sono anche chiazze in cui lo è molto meno. Questo rende più difficile avere l'assetto giusto per ogni curva».

«Alla fine, questo fatto rende la gara anche un po' più pericolosa, come purtroppo abbiamo visto in questo caso con Sarrazin», ha affermato Odi.

Murisier: «Un grande cambiamento rispetto alla Val Gardena»

Anche Justin Murisier riconosce la difficoltà della discesa di Bormio ai microfoni di «Eurosport».

«È un grande cambiamento rispetto alla Val Gardena. La Stelvio è molto ghiacciata, con tratti molto bui in termini di visibilità», ha analizzato lo sciatore vallesano.

La Federazione transalpina ha fatto sapere che Sarrazin soffre di un ematoma intracranico ed è ricoverato in terapia intensiva, ma è cosciente. Stando alla «SRF» nella serata di venerdì il francese è stato operato per aspirare l'ematoma.