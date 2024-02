Justin Murisier, sinistra, e Marco Odermatt. Instagram

Dopo aver messo le mani sul suo terzo grande Globo di cristallo, Marco Odermatt ha approfittato di alcuni giorni di relax, in vista delle prossime gare previste venerdì e sabato ad Aspen.

Per Marco Odermatt, più che per ogni altro campione di sci, lo sport è un'esperienza di squadra. Mentre Marcel Hirscher, ai tempi del suo regno, prediligeva una struttura privata e chiusa, il nidvaldese vive in comunione con i suoi compagni di squadra.

Dunque è proprio in un clima di puro cameratismo che Odermatt ha celebrato il suo terzo grande globo di cristallo consecutivo. Tra le gare di Palisades Tahoe dello scorso fine settimana e quelle di Aspen, in programma venerdì e sabato, il 26enne ha formato un allegro gruppo con i suoi amici e colleghi Justin Murisier e Gino Caviezel.

«A volte bisogna semplicemente godersi la vita»

Il programma: sessioni di sci fuori pista per godersi la neve fresca, passeggiate in riva al lago e qualche birra fresca tra amici, come ha condiviso lo stesso sciatore elvetico nelle ultime ore su Instagram. «Non tutto ruota sempre intorno alle gare e alle vittorie. A volte bisogna anche passare del tempo piacevole e godersi la vita», ha scritto Odi.

Un modo per rafforzare ancora di più la sua immagine di campione alla mano. Ma non fatevi ingannare: dopo alcuni giorni di pausa, Marco Odermatt sarà più che mai determinato a fare suoi anche i due slalom giganti in programma sulle nevi del Colorado venerdì e sabato.