Esplode uno scandalo sullo slalom di Adelboden

Alexander Steen Olsen.

Domenica sulla Chuenisbärgli, Alexander Steen Olsen ha ottenuto il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Adelboden. Nella seconda prova è però stato eliminato. Oggi si apprende che l'uscita di scena del giovane norvegese sarebbe stato preceduto da un errore monumentale del giudice di partenza.

Firmando il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Adelboden di domenica scorsa, Alexander Steen Olsen poteva logicamente sperare di ottenere la seconda vittoria della sua giovane carriera in Coppa del Mondo. Tuttavia, nella seconda prova le cose non sono andate come previsto per il norvegese di 22 anni, uscito dopo solo alcune porte.

Nonostante sia già avvenuto un primo allenamento sul Lauberhorn, lo slalom di Adelboden continua a far discutere. Difatti sembra che l'eliminazione di Steen Olsen sarebbe stata preceduta da un «errore».

«Il giudice di partenza non voleva lasciare partire Alexander perché pensava che la gara fosse già finita», ha rivelato oggi sul «Blick» Jean-François Jond, che lavora per Rossignol, lo sponsor tecnico di Steen Olson.

31 sciatori al via nella seconda manche

Jond ha spiegato l'errore dicendo che l'americano Benjamin Ritchie e lo spagnolo Joaquim Salarich si erano entrambi classificati al 30esimo posto nella prima manche, qualificandosi dunque entrambi per la gara decisiva.

Di conseguenza non 30, ma ben 31 sciatori hanno preso il via nella seconda prova. «Sembra che il giudice di partenza abbia dimenticato questo fatto, quando Steen Olsen è arrivato al cancelletto di partenza come 31esimo sciatore», ha presunto Jond.

È passato un buon minuto, con l'intervento via radio del direttore di gara della FIS Markus Waldner, perché il malinteso venisse risolto e il campione mondiale juniores del 2022 fosse autorizzato a partire. Tuttavia il norvegese è uscito di scena dopo alcune porte.

«Se uno skiman usa per esempio una placca di fissaggio alta 0,1 millimetri in più, l'atleta viene squalificato dalla federazione. Ma se il giudice di partenza della FIS commette un errore grave come nel caso di Steen Olsen, non succede nulla. Questo non è accettabile», si è poi indignato Jond.

Errore a causa di un foglio di carta?

Markus Waldner ha confermato l'errore. «Prima della seconda manche abbiamo ricevuto da Longines una lista di partenza stampata su una pagina in cui c'erano solo 30 sciatori - ha spiegato l'austriaco - il nome del leader, Steen Olsen, era su un foglio separato. Stupidamente, il giudice di partenza ha guardato solo la prima pagina».

Un errore che non rimarrà senza conseguenze. «Mi aspetto che un giudice di partenza sappia, anche senza lista di partenza, chi è in testa dopo la prima manche», ha affermato Waldner, annunciando che non farà più appello all'ufficiale responsabile dell'errore per le prossime gare di Adelboden.

«L'uomo che aveva fornito un ottimo lavoro alla partenza della Chuenisbärgli l'anno scorso è stato impiegato quest'anno come giudice di arrivo. L'anno prossimo sarà di nuovo giudice alla partenza», ha sentenziato il direttore di gara della FIS.