Marcel Hirscher , il grande vincitore della generale di Coppa del Mondo di sci nel 2019 prima del suo ritiro ...sembra non definitivo. KEYSTONE

Secondo i media, Marcel Hirscher è pronto a tornare in Coppa del Mondo, ma senza difendere i colori dell'Austria.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Marcel Hirscher starebbe progettando un ritorno sulle piste di Coppa del Mondo.

Secondo i media austriaci il 35enne intende migliorare la sua posizione nella classifica a punti FIS in Nuova Zelanda, quest'estate.

Tuttavia il «Cannibale» non vorrebbe gareggiare per l'Austria, come in passato, ma per i Paesi Bassi, paese d'origine della madre. Mostra di più

Martedì i media austriaci hanno diffuso una notizia bomba: Marcel Hirscher starebbe per fare il suo ritorno, dopo essersi ritirato dalle corse nel 2019 a 30 anni.

Secondo il quotidiano«Tiroler Tageszeitung» tuttavia, il «cannibale» non gareggerà con la tuta della Nazionale austriaca, come ha sempre fatto in passato, ma con quella dei Paesi Bassi, Paese d'origine della madre Sylvia.

Inoltre, scrive il «Krone», non vuole togliere un posto a nessuno della squadra austriaca.

Secondo l'articolo ha intenzione di allenarsi in Nuova Zelanda in estate. Lì vuole migliorare la sua posizione nella classifica a punti FIS. Dopodiché, vuole gareggiare in Coppa del Mondo, mettendo nel mirino i Mondiali del 2025, che si svolgeranno a Saalbach, in Austria.

Nonostante le notizie trapelate sui media austriaci comunque, il suo entourage non ha voluto commentare le voci. Come riportato da «Heute», dietro questo sorprendente e inaspettato ritorno vi sarebbe lo zampino del suo sponsor, la Red Bull.

Nessuno ha vinto tanto quanto lui

Ricordiamo che in carriera l'austriaco ha vinto ben 20 coppe di cristallo di Coppa del Mondo, di cui 8 di generale, oltre a 2 ori olimpici e 7 medaglie d'oro ai Mondiali.

Da molti è considerato il più grande sciatore di sempre: È sicuramente il più vincente.