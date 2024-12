Quarta vittoria stagionale per Marco Odermatt. KEYSTONE

Marco Odermatt vince lo slalom gigante in Alta Badia e si porta a 41 vittorie in Coppa del Mondo, superando Pirmin Zurbriggen.

bfi

In Alta Badia solo Marcel Hirscher ha vinto più di Marco Odermatt: 6 volte per l'austriaco, 5 per il nidvaldese.

Come l'anno precedente, lo slalom gigante in Alta Badia è stato preda di Marco Odermatt.

Il ragazzo di Buochs si è fatto un regalo di Natale davvero speciale con la vittoria in Alta Badia. Ha superato Pirmin Zurbriggen con la sua 41ª vittoria in Coppa del Mondo ed è ora lo sciatore svizzero di maggior successo di tutti i tempi.

Per ottenere questo risultato, il 27enne ha dovuto fare un'altra grande prestazione sulla «Gran Risa». Terzo a metà gara, dove ha tenuto testa a Filip Zubcic e Alexander Steen Olsen, nella seconda manche ha messo in pista una prestazione brillante festeggiando la sua quarta vittoria stagionale.

Zubcic ha mancato il podio di un soffio. Sul terzo gradino è finito Steen Olsen, secondo il sorprendente francese Léo Anguenot.

Giornata sottotono per gli altri elvetici, che si sono classificati fuori della top 10: 12o Gino Caviezel (+11), 16o Loïc Meillar (-6), 17o Luca Aerni (+12), 25o Fadri Janutin (-8) e Thomas Tumler, uscito a metà gara.