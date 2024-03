Lara Gut-Behrami: «Il mio livello non cade certo dal cielo»

Lara Gut-Behrami sta sciando ai suoi massimi livelli. Keystone

Nella gara nebbiosa di Kvitfjell, Lara Gut-Behrami ha fatto un altro passo importante nella lotta per la conquista delle coppette e la generale di Coppa del Mondo. Nonostante ciò, la ticinese non si sente sotto pressione, al contrario.

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami ha ottenuto un ottimo secondo posto nel nebbioso super-G di Kvitfjell, salendo così sul podio per la 15esima volta in stagione.

La sciatrice ticinese è estremamente soddisfatta della sua prestazione e sottolinea: «Non viene dal cielo».

Gut-Behrami ha anche dichiarato che ora può godersi le sue gare ed ha parlato anche della sua vita a 360 gradi: «Nella vita c'è molto di più che lo sci. Questo mette tutto in prospettiva». Mostra di più

Il secondo Super-G di Kvitfjell è diventata una grande prova di pazienza per tutte le partecipanti. La gara ha dovuto essere interrotta ripetutamente a causa della scarsa visibilità ed è terminata anticipatamente dopo la discesa di 41 delle 48 sciatrici in lista a causa del calare della notte.

Tuttavia, Lara Gut-Behrami non si è lasciata scoraggiare dalle condizioni difficili. Anche se ieri non è riuscita a tenere il passo con una scatenata Federica Brignone, ha mantenuto a distanza le altre concorrenti e, grazie al piazzamento nella 24esima gara della stagione, è salita sul podio per la 15esima volta.

«Non cade dal cielo»

«Sono anche un po' felice che adesso ce ne andiamo da questo posto - ha scherzato Gut-Behrami in un'intervista con la SRF - è stato sicuramente un buon fine settimana per me. Non è stato facile, soprattutto oggi è stata una gara complicata. Ma porto con me ciò che c'è di positivo».

La 32enne è molto soddisfatta di come ha saputo sciare. «Il mio livello non cade certo dal cielo. Scio così perché ci lavoro da anni. Dopo il mio infortunio, ho cambiato alcune cose e ho sempre prestato attenzione ai dettagli. Ora finalmente tutti i pezzi si stanno unendo. Ci è voluto molto tempo, ma sono orgogliosa di esserci riuscita».

Si tratta in fin dei conti «solo di uno sport»

A differenza del passato, ora, la sciatrice di Comano riesce addirittura a godersi le sue prestazioni. «So che non lo farò per sempre. Ogni volta che sono alla partenza, realizzo che devo sentirmi onorata di poter ancora gareggiare all'età di 32 anni», ha affermato la ticinese.

«Mi sento così bene e voglio godermelo. Non ci riesco a ogni gara, ma sempre più spesso. Queste sensazioni non le ho mai vissute prima d'ora», ha specificato l'attuale leader di Coppa del Mondo.

Grazie alla sua «meravigliosa» famiglia a casa, ora ha capito: «C'è molto di più del solo sciare. Questo mette tutto in prospettiva. Alla fine è solo uno sport. Anche se è bellissimo e amo la sensazione quando prendo una curva nel modo giusto; ma ci sono cose molto più belle nella vita», ha concluso Gut-Behrami.