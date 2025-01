Marco Odermatt riuscirà finalmente a trionfare a Kitzbühel? Keystone

L'obiettivo di Marco Odermatt per la stagione? Non i Campionati del Mondo di sci. Vuole finalmente ottenere l'unica vittoria che ancora gli manca: a Kitzbühel, nella discesa libera più pericolosa e iconica del Circo bianco. Le condizioni non potrebbero essere migliori.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te A Wengen segue Kitzbühel: il super-G si svolge sulla Streif venerdì, seguito dalla discesa libera, sabato.

Marco Odermatt è il favorito assoluto in entrambe le gare. Tuttavia, il nidvaldese non è mai riuscito a vincere sulla leggendaria pista austriaca.

«Ho un solo grande obiettivo: la discesa libera di Kitzbühel», ha dichiarato il 27enne prima dell'inizio della stagione. Molto gioca a suo favore, mentre il suo più grande rivale è, tra tutti, un giovane collega di squadra. Mostra di più

A 27 anni Marco Odermatt ha già vinto praticamente tutto quello che si può vincere. È campione olimpico, campione del mondo, tre volte vincitore della Coppa del Mondo e ha stabilito il record di punti in una sola stagione di Coppa del Mondo.

Ha anche vinto più volte le classiche sul Lauberhorn e ad Adelboden. Nel suo palmarès manca solo una vittoria importante: il trionfo nella discesa dell'Hahnenkamm, a Kitzbühel.

Prima dell'inizio della stagione il ragazzo di Buochs ha detto chiaramente: «Ho un solo grande obiettivo, la discesa di Kitzbühel».

L'anno scorso si era classificato secondo e terzo, nel 2021 ancora secondo nel super-G, mentre nel 2022 aveva conquistato il secondo gradino più alto al termine della discesa. Insomma, gli manca solo la vittoria.

Favorito assoluto

«In realtà so cosa ci vuole a Kitzbühel. Solo che non sono mai riuscito a dimostrarlo da cima a fondo. Altrimenti avrei già potuto vincere lì», aveva dichiarato a ottobre. «Se riesco a realizzare le cose come le ho in mente e il materiale è quello giusto, può funzionare».

Il dominatore della Coppa del Mondo, sabato, si presenta sui pendii austriaci da favorito assoluto. Inoltre, nessuno dei vincitori delle ultime sette edizioni sarà al via: Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kriechmayr e il doppio vincitore dello scorso anno Cyprien Sarrazin sono assenti per infortunio, Beat Feuz si è ritirato due anni fa.

Consigli per von Allmen? «Dovrò pensarci con calma»

Sabato la concorrenza più grande arriverà dall'interno della squadra svizzera. Franjo von Allmen, in particolare, è in forma assoluta. La scorsa settimana, il 23enne bernese ha brillato sul Lauberhorn con la vittoria nel super-G e il secondo posto in discesa. Nella lotta per il piccolo globo di cristallo della libera, solo lui sembra essere in grado di tenere il passo di Odi.

Darà un qualche consiglio al suo giovane compagno di squadra?: «Con Franjo ci devo pensare con calma», dice a «20 Minuten». «È venuto e ha fatto le sue cose» e le ha fatte bene. Cosa altro aggiungere?

Von Allmen, Alexis Monney, Arnaud Boisset, Marco Kohler e Lars Rösti possono sciare in piena libertà, senza pressione, cercando di sorprendere.

Invece, «sono io ad avere una grande pressione e questo dà ai più giovani la possibilità di seguirmi, in maniera più libera. Possono semplicemente sciare», dice ancora la superstar.

Nelle sessioni di allenamento a Kitzbühel Odi non ha brillato: martedì ha ottenuto il dodicesimo tempo, mentre mercoledì ha concluso al 22° posto. Potrebbe trattarsi della classica calma prima della tempesta.