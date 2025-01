Due atleti gravemente feriti negli allenamenti di Kitzbühel. Cosa è successo?

L'austriaco Felix Hacker è stato soccorso in elicottero dopo un incidente in allenamento a Kitzbühel. Keystone

Anche quest'anno si registrano feriti durante l'allenamento sulla famigerata Streif. Lo sciatore tedesco Jacob Schramm è caduto pesantemente ed è stato portato via in elicottero. Incidente anche per l'austriaco Hacker, leader di Coppa Europa.

DPA dpa

Lo sciatore tedesco Jacob Schramm è caduto malamente durante la seconda sessione di allenamento per la discesa libera di Kitzbühel ed è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Il 26enne, che lo scorso inverno ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo sulla leggendaria Streif, ha riportato una commozione cerebrale e una lesione complessa al ginocchio. Lo ha reso noto l'Associazione sciistica tedesca.

Poco prima anche l'austriaco Felix Hacker, attualmente in testa alla Coppa Europa, era stato elitrasportato in una clinica. Il 25enne aveva interrotto la sua discesa di allenamento dopo che il suo sci interno era scivolato in una curva. Anche per lui si sospetta una lesione al ginocchio.

Sarrazin, il vincitore dello scorso anno, non sarà al via perché infortunato

La Streif è considerata uno dei percorsi più pericolosi del calendario delle gare di Sci Alpino e la discesa libera nella cittadina tirolese è l'appuntamento di sci più prestigioso al mondo. In passato si sono verificate numerose brutte cadute.

L'anno scorso, Cyprien Sarrazin ha festeggiato una doppia vittoria a Kitzbühel. Dal grave incidente accaduto in allenamento a Bormio il 27 dicembre, però, il francese è fuori dai giochi. Il 30enne ha sofferto di un'emorragia cerebrale e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Attualmente è in fase di riabilitazione in Francia.

Quest'inverno, a differenza dell'anno scorso, sulla Streif ci sarà di nuovo un super-G il venerdì e una discesa il sabato. Il fine settimana si concluderà domenica con uno slalom sulla pista del Ganslern.