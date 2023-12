Odermatt sperimenta, Kilde sul velluto e Hintermann si stupisce da solo

Marco Odermatt solo nono nell'ultimo allenamento sullo Stelvio. Keystone

Aleksander Kilde ha messo in riga tutta la concorrenza nell'ultimo allenamento per la discesa libera di Bormio. Marco Odermatt perde poco meno di un secondo ed è «solo» il terzo miglior svizzero, al nono posto.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt non riesce a tenere il passo dei più veloci e si piazza al nono posto nell'ultimo allenamento della discesa libera di Bormio. Ma per tale risultato ci sono delle buone ragioni.

Giovedì alle 11:30 si svolgerà la classica discesa libera sullo Stelvio, prima del super-G di venerdì che concluderà il 2023. Mostra di più

Aleksander Kilde ha ottenuto il miglior tempo nella seconda e ultima sessione di allenamento a Bormio, sottolineando le sue ambizioni di vittoria giovedì. Il norvegese dimostra di conoscere molto bene le nevi dello Stelvio e di essere già estremamente veloce, soprattutto nella parte bassa del percorso.

Alle spalle del favorito, è uno sciatore svizzero a mettere il punto esclamativo. Niels Hintermann si è infatti piazzato al secondo posto, con un ritardo di 32 centesimi, sorprendendo anche se stesso. «Oggi non avevo aderenza. Non so se ho colpito una pietra da qualche parte», ha detto il 28enne al «Blick».

Il 23enne Alexis Monney è stato il secondo miglior svizzero, mantenendo il distacco entro i limiti e perdendo 93 centesimi da Kilde. Monney è quindi tre centesimi più veloce del compagno di squadra Marco Odermatt, che si è piazzato al nono posto.

Odermatt: «Ho sciato con uno sci piuttosto diverso»

Tuttavia, il distacco del nidvaldese è probabilmente più «tattico» dei suoi avversari. Il 26enne ne ha approfittato per testare del nuovo materiale. «Ho sciato con uno sci piuttosto diverso», ha rivelato Odermatt, il quale ha anche cambiato gli attacchi e non sa ancora quale materiale utilizzerà in gara.

Con Marco Kohler (15esimo), Stefan Regentin (16esimo) e Justin Murisier (24esimo), altri tre svizzeri si trovano nella top 30.

La discesa libera di giovedì è in programma alle 11:30. Venerdì è invece previsto un super-G, ultima gara prima della fine dell'anno.