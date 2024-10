Per 12 anni la fuori classe ticinese Lara Gut-Behrami ha fatto pubblicità per Ragusa. Ma da questa stagione lo sponsor sul casco è sparito. E la migliore sciatrice della scorsa stagione conferma che, per ora, non promuove nessun nuovo marchio.

Lara Gut-Behrami con la grande sfera di cristallo. La scritta Ragusa sulla fascia per capelli era d'obbligo. KEYSTONE

Sandro Zappella

Per circa 12 anni Lara Gut-Behrami è stata il volto pubblicitario più noto del marchio di cioccolato Camille Bloch. La ticinese pubblicizzava la barretta di cacao di Ragusa sulla sua testa.

Sia sul casco, sia su un berretto bianco, che decorava con croci di feltro durante le vittorie, sia su fasce per capelli: Gut-Behrami e Ragusa erano una cosa sola.

Ora è tutto finito.

Gut-Behrami venerdì all'ora di pranzo ha specificato: «Vorrei ringraziare Ragusa per tutti i meravigliosi anni trascorsi insieme. Nel corso di questa collaborazione ho vissuto un percorso sportivo straordinario e indimenticabile, con molti momenti salienti della mia carriera e qualche battuta d'arresto, e ho sempre potuto contare sul sostegno di Ragusa».

«A volte le belle storie possono finire, e auguro a Ragusa e a Camille Bloch ogni successo nel loro percorso». Poi ha aggiunto: «Al momento non ho un nuovo sponsor sul casco».

Nessun accordo trovato

La portavoce di Camille Bloch ha confermato alla «BaZ» che la collaborazione è terminata. Secondo il produttore di cioccolato, non è stato raggiunto alcun accordo.

Gut-Behrami si trova quindi improvvisamente senza uno sponsor di testa. La zona del casco è considerata l'area di marketing più importante per gli sciatori professionisti.

Si ipotizza che star come Gut-Behrami ricevano circa un milione di franchi all'anno per la pubblicità sulla testa. La ticinese non ha rivelato se è già in trattativa con un nuovo marchio.

Gli interessati non dovrebbero mancare, dopo tutto la sciatrice di Comano è stata la migliore del mondo nella scorsa stagione.