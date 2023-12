Se non fosse per Lara Gut-Behrami ci sarebbe il vuoto

Lara Gut-Behrami. KEYSTONE

C'è molto da rallegrarsi per la Svizzera in questa stagione nello slalom gigante. Una donna svizzera è salita sul podio in tre gare su quattro. L'unico problema, se così lo vogliamo chiamare, è che si tratta sempre dello stesso nome: Lara Gut-Behrami, mentre le altre atlete rossocrociate sono rimaste molto indietro.

Hai fretta? blue News riassume per te In questa stagione in slalom gigante Lara Gut-Behrami è salita sul podio in tre gare su quattro.

La ticinese guida la classifica di specialità.

Dietro di lei, la prima svizzera è 20esima, mentre le altre sono lontanissime.

Da 20 anni a questa parte la squadra rossocrociata fatica assai in questa disciplina: l'ultima a brillare fu Sonja Nef. Mostra di più

La classifica di slalom gigante mostra che attualmente abbiamo la migliore sciatrice della stagione. Nonostante la doppia vittoria di Federica Brignone a Tremblant, Lara Gut-Behrami rimane per il momento la numero 1.

Fis-ski.com

E qui finiscono le buone notizie per la squadra svizzera femminile di slalom gigante. Infatti, dietro la ticinese c'è un distacco enorme: Michelle Gisin è 20esima, Simone Wild 26esima, mentre Wendy Holdener addirittura 29esima. Seguono ancora Melanie Meillard, 34esima, Camille Rast, 41esima. Le concorrenti in gara sono in tutto 65.

Mancano ancora alcune settimane al prossimo slalom gigante di Lienz, in Austria (28 dicembre 2023), ma le nostre ragazze dovranno allenarsi molto in questa disciplina per fermare il trend negativo.

Sei atlete hanno raggiunto la seconda manche nella prima gara di Sölden, solo quattro, tre e infine due sono riuscite a sciare le seconda manche in quelle successive.

Lara Gut-Behrami esclusa, la Svizzera non era così debole in questa disciplina da molto tempo. L'ultimo podio di una donna svizzera, che non è la ticinese, risale a quasi due anni fa.

Era il dicembre 2021, quando Michelle Gisin era salita sul terzo scalino del podio. La situazione è ancora peggiore in termini di vittorie, visto che l'ultima vincitrice, prima di Lara, è stata Sonja Nef, nel lontano marzo 2003.

Sonja Nef regina nello slalom gigante nel 2001-2002. KEYSTONE

Risultati questi che da una parte dimostrano come il gigante femminile non sia storicamente la migliore disciplina per le nostre ragazze. Anche se non è sempre stato così.

A cavallo degli anni '80 e '90, invece, Vreni Schneider dominava; la glaronese vinse 5 volte la coppa di specialità, conquistando anche un oro olimpico e due mondiali. Negli stessi anni, Erika Hess contendeva lo scettro di specialità alla connazionale Schneider. Anni d'oro per il gigante femminile svizzero. Al termine della stagione 2001-2002, fu Sonja Nef ad alzare al cielo la coppa di specialità... poi più nulla.

Vreni Schneider, la glaronese che per un decennio dominò le discipline tecniche. KEYSTONE

Se Lara Gut-Behrami continuerà di questo ritmo potrebbe aggiudicarsi la coppa di specialità. Nel 2021, ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo, conquistò l'oro iridato. Le altre svizzere, invece, hanno ancora tempo per raddrizzare una stagione di gigante iniziata decisamente male.