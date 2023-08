Tutta la concentrazione dell'elvetica KEY

Ditaji Kambundji ha concluso al settimo posto la prima finale iridata dei 100m ostacoli della carriera, tagliando il traguardo in 12"70, un tempo di 0"20 più alto rispetto a quello della 1/2.

La prova della 21enne fa bene sperare in vista degli Europei del prossimo anno, dato che in Ungheria si è dimostrata la migliore del continente nella disciplina, nella quale si è imposta la giamaicana Danielle Williams. In serata il pubblico presente a Budapest ha potuto ammirare la strapotere di Femke Bol nei 400m hs, vinti dall'olandese davanti Shamier Little e Rushell Clayton.

