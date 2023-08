Ditaji Kambundji correrà la finale dei 100 metri ostacoli. Imago

«Sono al settimo cielo», così si è espressa una raggiante Ditaji Kambundji dopo aver conquistato un posto nella finale dei 100 metri ostacoli ai Mondiali di Budapest.

Hai fretta? blue News riassume per te Ditaji Kambundji ha espresso la sua grande soddisfazione dopo aver conquistato un posto nella finale dei 100 metri ostacoli ai Mondiali di Budapest.

La ventunenne elvetica, che ha registrato il suo secondo miglior tempo, ha sottolineato l'impegno e la determinazione dimostrati, affermando di aver «lasciato la sua anima sulla pista». Mostra di più

«Sono troppo felice di poter mostrare il mio livello e di competere con queste grandi atlete», ha spiegato al microfono della RTS la bernese, che sarà la grande outsider della finale, in programma giovedì alle 21:22. «Questo posto in finale è il premio per il lavoro di un'intera squadra», ha tenuto a precisare la 21enne.

«Sono molto soddisfatta della mia prestazione mostrata in semifinale. Sono partita bene e ho davvero spinto fino alla fine. Ho lasciato la mia anima sulla pista», ha dichiarato la medaglia di bronzo degli Europei 2022, che ha registrato con un 12''50 il suo secondo miglior tempo dopo il record svizzero stabilito il 4 agosto a Berna (12''47).

«La finale è un bonus», ha sottolineato ancora Ditaji Kambundji, che aveva 24 ore davanti a sé per metabolizzare questo primo exploit e cercare di firmarne uno ancora più bello questa sera.

«Vorrei dormire almeno 11 ore. Non farò comunque nulla di diverso da ciò che ho fatto prima delle batterie e prima delle semifinali», ha concluso la giovane atleta di belle speranze.