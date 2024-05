Cosa c'è da sapere sulla prima selezione della Svizzera per gli Europei

Il CT Murat Yakin annuncerà venerdì la squadra provvisoria per il Campionato Europeo. Immagine: Keystone

Gli Europei in Germania si avvicinano. Venerdì alle 11:00, al Museo Olimpico di Losanna, il CT Murat Yakin annuncerà la selezione per il ritiro di preparazione che si terrà a San Gallo. Noi rispondiamo alle domande più importanti:

SDA

Yakin annuncerà la squadra definitiva per gli Europei?

No, per il momento la selezione sarà solo per il campo di preparazione di San Gallo (dal 27 maggio). La lista definitiva dei convocati deve essere presentata all'UEFA entro il 6 giugno.

In caso di assenze per infortunio, giocatori esterni possono essere convocati fino alla prima partita della fase finale del Campionato Europeo (15 giugno contro l'Ungheria), i portieri possono essere convocati anche successivamente.

Saranno convocati anche giocatori supplementari?

Sì, l'ASF ha confermato che ci sarà un taglio nella squadra svizzera. Il motivo sono i molti impegni dei vari club. Alcuni giocatori della Nazionale sono ancora impegnati in partite a fine maggio o addirittura a giugno. Tra l'altro anche le finali di Champions League, Europa League e di coppa verranno giocate piuttosto tardi.

I giocatori entreranno quindi nel campo di preparazione in due tranche: i primi arriveranno il 27 maggio, gli altri il 31 - alcuni anche più tardi.

Per garantire che la dimensione del gruppo non vari eccessivamente, verranno convocati giocatori che non dovrebbero essere portati in Germania.

Il 10 giugno la Nazionale si recherà a Stoccarda, dove si trova il campo base della Svizzera per i Campionati Europei.

Quanti saranno i convocati?

Da tempo si vociferava che le rose delle nazionali sarebbero state ridotte da 26 a 23 giocatori dopo gli Europei del 2021 (a causa della pandemia di coronavirus) e i Mondiali del 2022 (a causa delle date insolite).

Dopo che diverse nazioni sono intervenute presso l'UEFA, all'inizio di maggio l'organizzazione ha annunciato che agli Europei di Germania saranno ammessi 26 giocatori per nazionale.

Quali giocatori non ci saranno?

Diversi calciatori si sono infortunati negli ultimi giorni e settimane, anche se non è ancora chiaro se alcuni di loro rischiano effettivamente di saltare il torneo. Tra questi, c'è il centrocampista Denis Zakaria e gli attaccanti Breel Embolo e Ruben Vargas. Fabian Schär invece, sceso in campo con il Newcastle lo scorso mercoledì sera, ha fatto rientrare l'allarme.

Djibril Sow, che ha collezionato cinque presenze nella fase di qualificazione, non potrà prendere parte al Campionato Europeo. Il centrocampista del Siviglia è fuori dai giochi a causa di una frattura al piede. Anche il difensore dell'YB Loris Benito non è disponibile per la Nazionale a causa di un infortunio.

Dove sono i punti interrogativi?

«La struttura della squadra c'è», ha dichiarato Yakin in una recente intervista. L'incognita più grande è quella del bomber. A prescindere dalla possibile assenza di Breel Embolo, si prospetta anche un ritorno del 32enne Haris Seferovic.

È anche possibile che Yakin dia una chance a un attaccante che in passato ha fatto parte solo della rosa allargata della Nazionale. Questo vale anche per altre posizioni: il difensore dello Stoccarda Leonidas Stergiou, ad esempio, ha impressionato con ottime prestazioni nelle ultime settimane.

SDA