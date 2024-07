Alvaro Morata (al centro) si tocca la gamba dopo essere stato travolto da uno steward. KEYSTONE

Al termine della semifinale degli Europei giocata e vinta contro la Francia (2 a 1) lo spagnolo Alvaro Morata è stato accidentalmente travolto da uno steward in campo.

bfi bfi

Dopo che la sua squadra ha battuto la Francia nella semifinale degli Europei di martedì per 2 a 1, il capitano Alvaro Morata, in campo per festeggiare davanti alla curva dei tifosi spagnoli, è stato travolto da un agente di sicurezza.

Lo steward, che stava inseguendo un tifoso entrato in campo, è scivolato e ha colpito la gamba destra del giocatore. Il capitano, vistosamente zoppicante ha cercato comunque di godersi la festa in campo nel dopo partita.

«È il ginocchio», ha dichiarato il medico della squadra Oscar Luis Celada.

Secondo i media spagnoli, tuttavia, il colpo subito dall'attaccante non dovrebbe essere grave.

In tale senso, anche l'allenatore Luis de la Fuente ha dichiarato che Morata ha subito una «botta» durante quello che ha definito un «momento di eccessiva euforia» da parte del tifoso. Ma ha aggiunto che «non pensiamo sia nulla di grave».

Il capitano era stato sostituito al 76esimo minuto, con la Spagna in vantaggio per 2 a 1. In questo Europeo ha segnato una delle 13 reti messe a segno dai suoi.

Gli iberici affronteranno l'Inghilterra o i Paesi Bassi nella finale di domenica a Berlino.