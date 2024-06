«Sto esplodendo dentro di me» - «Devo rimproverare il fisioterapista»

Breel Embolo, torna col gol. Imago

La Svizzera parte alla grande ai Campionati Europei in Germania e mette al tappeto l'Ungheria nella prima partita del girone. Citazioni dal campo della Nati.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera vince la sua prima partita del girone degli Europei contro l'Ungheria per 3:1 grazie a un ottimo primo tempo, e conquista così tre punti importanti nella lotta per un posto tra le ultime 16.

Dopo il fischio finale, Granit Xhaka e compagni sono soddisfatti della loro prestazione. «Era importantissimo iniziare con una vittoria», ha dichiarato il capitano.

Kwadwo Duah, autore del primo gol in Nazionale, è felice di aver segnato e ha un messaggio per chi lo critica. «Pochi avrebbero pensato che avrei potuto realizzare una cosa del genere». Mostra di più

Kwadwo Duah: «Sto esplodendo...»

«Seconda partita in Nazionale, primo gol, sto esplodendo dentro di me. Sono molto felice. Un bel passaggio di Michel. Non riesco ancora a crederci. Ho bisogno di qualche altro giorno per rendermene conto. (...) Sono al settimo cielo. Dedico questo gol a tutti quelli che hanno creduto in me. Soprattutto all'allenatore. Non è scontato che inviti un giocatore che gioca in Bulgaria», ha commentato ai microfoni della «SRF» il primo marcatore della Nati a questi Europei.

«Non molte persone avrebbero pensato che avrei potuto raggiungere un risultato del genere. La mia famiglia e le persone che mi circondano hanno notato che la gente è un po' scettica. Penso che con questo gol, oggi sono riuscito a dimostrare che anch'io posso dare il mio contributo».

«Due giorni fa Giorgio Contini è venuto da me e mi ha detto che mi avrebbe fatto bene giocare dall'inizio. L'obiettivo era che potessi creare qualcosa con la mia velocità. Il gol è stato fatto proprio così. Sto ancora sognando, è pazzesco», ha concluso Kwadwo Duah.

Granit Xhaka: «Importante la panchina di livello»

Queste invece le parole del capitano Granit Xhaka. «Era importantissimo iniziare con una vittoria. Un ottimo primo tempo. È stato esattamente quello per cui ci siamo allenati durante tutta la preparazione. È stato molto intenso. (...) Abbiamo una buona panchina. Oggi avete visto ancora una volta quanto sia importante avere delle sostituzioni all'altezza: con Breel, Fabian, Vincenct, Zeki e Leo che sono entrati. Abbiamo bisogno di tutti e oggi abbiamo fatto un buon passo avanti».

«Kwadwo ha avuto la sua occasione e l'ha sfruttata al meglio - ha proseguito Xhaka - un ragazzo super, molto simpatico e alla mano. Freddo come il ghiaccio davanti alla porta, anche in allenamento. Non ha impressionato solo me, ma anche molti altri giocatori. Siamo felici che sia con noi e che oggi abbia segnato».

«In questi giorni ci siamo allenati molto intensamente. Forse ci è servita la fase in cui le cose non sono andate bene, per plasmare la nostra mentalità e per non avere la sensazione che le cose vanno sempre a modo nostro».

Breel Embolo: «Devo rimproverare il fisioterapista»

Autore della rete della sicurezza, Breel Embolo ha commentato così il debutto europeo: «Come tutti sanno, ho problemi alla coscia. Per questo devo giocare con i calzini a compressione. Devo rimproverare il fisioterapista, non erano abbastanza stretti. Tanto meglio che non mi ha dato fastidio quando ho segnato. Sono contento di essere potuto scendere in campo oggi. È stato un periodo lungo, anche nelle ultime due settimane, in cui ho lavorato duramente con i fisioterapisti, i preparatori atletici e i medici. Gran parte del merito del gol va a loro. La cosa più importante è che abbiamo ottenuto tre punti. Vogliamo continuare così. Vogliamo scrivere la storia».

«Quest'ultimo anno è stato un po' speciale per me - ha proseguito il basilese - ma queste cose succedono e fanno parte della vita. Ho sempre visto gli aspetti positivi. L'unica cosa positiva dopo la rottura del legamento crociato sono stati gli Europei. (...) Per i primi sei o sette mesi non ho guardato la Nazionale da calciatore, ma solo da tifoso. Ho fatto il tifo per loro e non mi sono fatto coinvolgere di proposito. Se non sei in campo, non hai nulla da dire».

«Non mi definisco solo per i gol, ma anche per il modo in cui posso aiutare la squadra. Sia in campo che come persona. Sono felice di essere qui e di poter vivere questa esperienza», ha concluso il bomber rosscorociato.

Murat Yakin: «Nel primo tempo abbiamo fatto quello che volevamo»

«I calciatori che hanno giocato sono in buona forma. Con Michel a sinistra, dovevamo trovare una posizione per Dan, che poteva avere un impatto maggiore in attacco. (...) Nel primo tempo abbiamo fatto quello che volevamo», ha analizzato il match il commissario tecnico Murat Yakin.

«Leggendo la formazione ungherese abbiamo capito che si aspettavano Ndoye a sinistra. Avevano un difensore in quella posizione. Sulla carta, Aebischer ha iniziato a sinistra. Ma come abbiamo visto nel primo tempo con le rotazioni, ha fatto un ottimo lavoro. Così abbiamo potuto spostare Dan a destra, dove preferisce giocare, e siamo riusciti a pressare», ha sottolineato il tecnico.