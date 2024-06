Michel Aebischer (sinistra) abbraccia il capitano Granit Xhaka. KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata ha iniziato la sua avventura agli Europei con una convincente vittoria contro l'Ungheria (3-1). Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 5 Portiere Yann Sommer

Tocca la prima palla al 18esimo e dimostra tanta sicurezza. Rimane inattivo per lunghi tratti, ma fa capire di essere pronto. Non può nulla sulla rete ungherese. Nella ripresa toglie la palla dai piedi di un avversario, scuotendo la Svizzera che stava soffrendo.

Difensori

Nota Nota 4.5 Difensore Silvan Widmer

Arcigno, oltre il lecito a volte, tanto da beccarsi subito un'ammonizione. Fa un gran lavoro senza brillare, lasciando la scena ad altri.

Nota 4.5 Difensore Fabian Schär

Non è stata una gara che lo ha messo in difficoltà. Mette in mostra alcune solite sgroppate in avanti e al termine di una di esse tira senza successo. Ha una buona occasione da rete di testa, ma il tocco non è preciso. Buona comunque la sua gara difensiva.

Nota 5 Difensore Manuel Akanji

Come il suo compagno al centro della difesa, non ha certo dovuto sudare dieci camice. Ogni volta che tocca la palla infonde una gran sicurezza ai compagni, si sente. Unica sbavatura del match è sulla marcatura del neo entrato Adam, un vero bisonte sul quale nulla ha potuto.

Nota 5 Difensore Ricardo Rodriguez

Gara generosa quella del veterano della Nati. Ha fatto il suo, coprendo anche la fascia destra, all'occorrenza. Si perde Varga, al 63esimo, che per fortuna sbaglia la conclusione. All'80esimo serve un passaggio preciso lungo 60 metri per Ndoye che non capitalizza.

Centrocampisti

Nota 5.5 Centrocampista Granit Xhaka

Il capitano è monumentale. Sicuro, calmo, preciso, presente e altamente ispirato, fino alla fine. Al 69esimo serve un assist perfetto a Vargas, che non riesce a segnare. Al 89esimo ci mette la testa, ma il portiere dell'Ungheria compie un miracolo. Sbaglia un solo passaggio sull'arco di 90 minuti. Che dire...

Nota 5 Centrocampista Remo Freuler

Mette in campo una partita attenta, lasciando il palcoscenico ad altri. Si immola in difesa, fa un fallo tattico - prendendosi il giallo - in un momento delicato della partita. Mantiene la calma quando l'Ungheria rialza la testa.

Nota 5.5 Centrocampista Michel Aebischer

È stato uno degli ultimi uomini chiamati da Yakin e stasera ha voluto dimostrare al ct che ha preso la decisione giusta. In occasione della prima rete svizzera serve un assist spettacolare e preciso a Duah, poi, al 45esimo, riceve la palla al limite dell'area avversaria e che fa? Si guarda in giro, dà uno sguardo veloce alla porta e lascia partire un tiro preciso che vale il 2-0. Unica sbavatura - altrimenti avrebbe meritato un 6 - è sulla rete dell'Ungheria, quando perde la marcatura su Varga, che mette dentro il momentaneo 2-1.

Nota 5 Centrocampista Dan Ndoye

Diciamo che il ragazzo mette in grande apprensione la difesa avversaria per tutto il match, e lo farà anche con altri, ne siamo certi. Dribbla, salta l'uomo e tutto alla velocità della luce. Peccato che manchi ancora di precisione nel passaggio dopo 'le meraviglie'. Esce all'85eismo, stremato, e ne ha ben d'onde: il suo contributo è stato fondamentale per fiaccare il morale magiaro.

Attaccanti

Nota 5 Attaccante Kwadwo Duah

È appena arrivato in Nazionale, quasi da sconosciuto, è che fa? Segna la prima rete rossocrociata agli Europei. Un guizzo da vero bomber, un tocco scaltro. S'impegna molto e fa un buon pressing. Si crea un'occasione da gol anche a inizio di secondo tempo. Lascia il campo a Embolo al 75esimo.

Nota 4.5 Attaccante Ruben Vargas

Lo abbiamo già visto più brillante, ma la sua è una gara attiva e dispendiosa, almeno nel primo tempo. Nei primi 45 minuti azzanna le caviglie degli avversari lasciando le rifiniture ad altri. Nel secondo tempo ha un'occasione da rete che purtroppo viene sventata da Gulácsi.

Sostituzioni

Nota 5 Entra al 74esimo al posto di Duah Breel Embolo

Lotta e segna la rete del 3-1. Dopo tutti i problemi fisici avuti, merita un nota di merito anche se ha giocato davvero poco.

Nota n.v Entra al 67' al posto Duah Mohamed Amdouni

Nota n.v Entra al 67' al posto di Widmer Leonidas Stergiou

Nota n.v Entra all'85' al posto di Freuler Vincent Sierro