L'autore della rete elvetica contro i tedeschi Dan Ndoye. Keystone

La Nazionale rossocrociata ha giocato un'ottima gara pareggiando contro la Germania. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 4.5 Portiere Yann Sommer

Ha iniziato con una presa in uscita sicura, poi ha commesso un errore sulla rete annullata ai tedeschi, e per il primo tempo questo è stato tutto. Nel secondo tempo ogni suo intervento è stato all'altezza della sua fama. Impotente sulla rete di Füllkrug.

Difensori

Nota 5.5 Difensore Fabian Schär

Ha iniziato con una chiusura notevole. A differenza di altre partite non ha cercato di lanciarsi in avanti, mantenendo sicura la difesa. Provvidenziale sul temibile Füllkrug al 35 della ripresa. Ottima gara la sua.

Nota 5.5 Difensore Manuel Akanji

Ha controllato la sua zona con la sicurezza di un generale di lunga carriera. L'unica volta che si è spinto avanti ha dovuto correre all'indietro per fermare Havertz: lo ha fatto concludendo la galoppata con un tackle spettacolare e pulito. È un lusso per la Nati poter contare su un giocatore come lui.

Nota 5.5 Difensore Ricardo Rodriguez

È stata la sua partita migliore di questo Europeo. Al 12esimo è intervenuto in maniera decisiva per spegnere Havertz, giocatore che ha controllato con piglio e mestiere per tutto il match. Sulla sinistra, Rodriguez è un giocatore fondamentale.

Censtrocampisti

Nota Nota 4.5 Centrocampista Silvan Widmer

Sulla sua fascia sinistra i tedeschi hanno fatto fatica a transitare perché lui ci ha messo energia e furbizia. Ha commesso sì alcuni errori e si è perso Musiala - che è un giocatore oggettivamente difficile da annientare. Nel complesso la sua gara inizia maluccio ma migliora man mano che il tempo passa. Peccato per il cartellino giallo ricevuto a fine partita, che lo vedrà assente agli ottavi.

Nota 5 Centrocampista Granit Xhaka

È stata un'altra gara muscolosa e maiuscola del capitano. Si è preso un giallo per un intervento non necessario. In difesa ha chiuso un attaccante tedesco al 32esimo della ripresa, mentre 10 minuti dopo ha lasciato partire un tiro al volo da fuori e solo un grande intervento di Neuer gli ha negato la gioia del gol.

Nota 4.5 Centrocampista Remo Freuler

Non è ancora ai suoi massimi livelli e Musiala lo ha messo spesso in difficoltà. Anche lui inizia con qualche difficoltà ma trova gli accorgimenti giusti in corso di partita. In occasione della rete elvetica è lui a servire un preciso assist a Ndoye.

Nota 5 Centrocampista Michel Aebischer

Non ha segnato ma ha dimostrato di essere un giocatore maturo e versatile. Lo si è trovato davanti e dietro, ha rubato diverse palle dai piedi avversari per poi girarle ai compagni con grande acume. Due i suoi interventi puliti e provvidenziali dalle parti dell'area di rigore svizzera.

Nota 4.5 Centrocampista Fabian Rieder

Non ha certo brillato nel primo tempo; forse il più in ombra degli elvetici. Si è sganciato alcune volte ma ha perso palla o ha sbagliato il passaggio. Suo però l'idea che ha dato il via alla rete svizzera.

Attaccanti

Nota 5.5 Attaccante Dan Ndoye

Un vero incubo per Rüdiger. Il giocatore del Bologna ha fatto impazzire la difesa tedesca e finalmente, su assist di Freuler, ha trovato la via del gol. Un minuto dopo ha bruciato sul posto il difensore tedesco per poi calciare fuori di pochissimo. Ha corso per 60 minuti con grande generosità, e non solo in avanti.

Nota 5 Attaccante Breel Embolo

Non ha segnato, ma il suo contributo nel tenere palla e andarla a cercare è stato encomiabile. Ha difeso molti palloni, anche attorniato da tre o più avversari, e ha preso diverse botte. La sua forza fisica e il suo spirito combattivo servono alla Svizzera come il pane.

Sostituzioni

Nota - Entrato al 65esimo al posto di Rieder Ruben Vargas

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entrato al 65esimo al posto di Ndoye Mohamed Amdouni

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entrato al 65esimo al posto di Embolo Kwadwo Duah

Senza voto. Ha giocato troppo poco.