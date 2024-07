Xhaka è monumentale, Akanji è il tragico eroe, Embolo ci vuole

Prima dei calci di rigore. Keystone

La Nazionale rossocrociata ha perso la sfida valida per i quarti di finale contro l'Inghilterra, ai calci di rigore. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota 5 Portiere Yann Sommer

Nel primo tempo ha poco da fare, esce su tre palle alte con sicurezza. Sulla rete di Saka forse non vede il pallone partire? Sul tiro di Rise invece, al 95esimo, si allunga impedendo la seconda rete inglese, poco dopo intuisce il tiro di Bellingham e dà sicurezza alla squadra. Impotente sui calci di rigore. Peccato.

Difensori

Nota 5 Difensore Fabian Schär

Attento nel primo tempo. Nel secondo cerca di dare coraggio alla squadra alzandosi un po' di più e ne beneficiano tutti. Commette un paio di errori, ma niente di più. Calcia il suo rigore con sicurezza, e segna.

Nota 5 Difensore Manuel Akanji

Ottimo in copertura, calmo come sempre, forse un po' meno nei rilanci - nel primo tempo. Monumentale nell'annientare Harry Kane nel corso di tutta la partita. Sbaglia il suo rigore: « ...non è da questi particolari, che si giudica un giocatore».

Nota 5 Difensore Ricardo Rodriguez

Poco appariscente nel primo tempo, cresce piano piano. Al 111esimo ferma una pericolosa incursione inglese. Fornisce due ottimi cross per due delle migliori occasioni da rete della Svizzera.

Centrocampisti

Nota 4 Centrocampista Fabian Rieder

Lo si vede poco nel primo tempo. Nel secondo sbaglia una palla facile e dimostra oggi poca fiducia. Yakin lo sostituisce al 63esimo con Widmer.

Nota 5.5 Centrocampista Granit Xhaka

Il capitano non sbaglia la partita: sale in avanti a fare il pressing, a metà dirige, calma e distribuisce, dietro aiuta con abnegazione. Provvidenziale il suo anticipo su di un attaccante inglese al 44esimo, a due metri dalla nostra porta.

Nota 5 Centrocampista Remo Freuler

Partita generosa la sua. Nel primo tempo si 'limita' a difendere e gestire, tentando anche di imbeccare Vargas con un colpo di tacco al limite dell'area inglese. Nel secondo tempo è più vivace anche in zona offensiva. Remo è un giocatore di cui ci si può fidare. Al 118esimo viene richiamato in panchina.

Nota 4 Centrocampista Michel Aebischer

Non punge come ha già fatto in questo torneo. Soffre Saka, che lo passa ben 5 volte nel primo tempo. È una partita difficile la sua: si deve prodigare come difensore più che nel ruolo di centrocampista offensivo. Ispira con un bel cross dopo quasi 2 ore di gioco. Al 118esimo lascia il posto ad Amdouni.

Attaccanti

Nota 5 Attaccante Dan Ndoye

È uno dei pochi che riesce a saltare l'uomo, ma è utile anche in copertura, dove controlla Trippier. Forse un poco impaurito di lanciarsi troppo avanti, sembra un poco contratto rispetto al solito. Suo l'assist per il gol di Embolo. Al 92esimo non riesce a colpire bene di testa da ottima posizione. Il futuro è tutto suo. Esce di scena al 98esimo, per lui entra Zakaria.

Nota 4.5 Attaccante Ruben Vargas

Nel primo tempo, come molti compagni, non riesce a pungere. È generoso nell'aiutare Aebischer sulla fascia sinistra. Dopo la sua migliore sgroppata, al 63esimo, viene sostituito da Zuber.

Nota 5.5 Attaccante Breel Embolo

Fa reparto da solo, cerca di fare a sportellate come può, ma è troppo solo per far male agli inglesi. Nel secondo tempo ci prova una, due volte e la terza è quella buona: è sua la rete del vantaggio. Un poco contrariato, esce dal campo al 108esimo per far posto a Shaqiri.

Sostituzioni

Nota Nota 5 Centrocampista: entra al 63esimo per Rieder Silvan Widmer

Lo chiamano in campo nel secondo tempo e lui si cala da subito nei panni di colui che deve custodire la fascia sinistra, con energia. Un vero professionista. La sua presenza in campo sembra portare più fiducia alla squadra, che pian piano guadagna terreno. Al 113esimo potrebbe tirare da buona posizione, ma sceglie diversamente. Poco dopo si trova un'altra palla gol.

Nota 4 Attaccante: entra al 63esimo per Vargas Steven Zuber

Entra, corre, ma commette alcuni errori. Verso fine partita fornisce due buoni palloni a Widmer.

Nota - Centrocampista: entra al 98esimo per Ndoye Denis Zakaria

Senza voto. Ha giocato troppo poco e non si è fatto vedere abbastanza.

Nota 5 Attaccante: entra al 108esimo per Embolo Xherdan Shaqiri

Al 116esimo prova a segnare dal calcio d'angolo, ma la palla scheggia la traversa: sarebbe stata l'apoteosi. Dal dischetto lui non sbaglia. 12 minuti più un calcio di rigore gli valgono una nota di merito.

Nota 5 Attaccante: entra al 115esimo per Freuler Mohamed Amdouni

Solo il tempo per una sventola da fuori area che fa tremare lo stadio, ma Pickford c'è. Dal dischetto, tira centralmente e segna. Gli bastano una manciata di minuti di gioco per far capire che per il futuro della Nati lui potrà servire, eccome.

Nota - Centrocampista: entra al 118esimo per Aebischer Vincent Sierro

Senza voto. Ha giocato troppo poco e non si è fatto vedere abbastanza.