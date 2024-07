Svizzera o Inghilterra: chi si prende la semifinale?

L'ex Zuberbühler non teme l'Inghilterra: «Non vedo l'ora della semifinale…»

Pascal Zuberbühler vede già la Svizzera in semifinale. blue Sport

La Nazionale svizzera a impressionato nella vittoria per 2-0 sull'Italia negli ottavi di finale e trabocca di fiducia. Per la prima volta nella storia, Granit Xhaka e compagni potrebbero accedere alle semifinali di un Campionato Europeo. Per farlo, devono però eliminare l'Inghilterra.

Un tale colpo sarebbe «enorme», come sottolinea l'ex nazionale svizzero Pascal Zuberbühler: «Se ci pensate, abbiamo battuto i detentori del titolo in carica, i campioni d'Europa dell'Italia, e poi andremmo a vincere contro la grande Inghilterra». Zubi è decisamente positivo: «Poi, naturalmente, non vedo l'ora di giocare la semifinale contro i turchi. Sarà la nostra prossima partita».

