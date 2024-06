Ricardo Rodriguez è il giocatore svizzero con il maggior numero di partite in campionati europei e mondiali. Keystone

Ricardo Rodriguez è il giocatore svizzero con il record di partite giocate in Coppa del Mondo e ai Campionati Europei. Lo zurighese non sa ancora dove andrà dopo l'attuale torneo, visto che il suo contratto con il Torino sta per scadere. «Sono aperto a tutto», dice a blue Sport.

blue Sport Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Il 3-1 contro l'Ungheria è stata la 22esima partita in Coppa del Mondo o Campionato Europeo per Rodriguez. Questo risultato lo rende il giocatore svizzero con il maggior numero di presenze in una fase finale di un torneo importante.

Il 31enne terzino sinistro, capitano del Torino in Serie A negli ultimi due anni, tra pochi giorni sarà senza club.

Rodriguez non sa ancora dove continuerà la propria carriera. «Ascolterò tutte le proposte», dice a blue Sport, «comprese le offerte dall'Arabia Saudita». Mostra di più

La sua prestazione nella vittoria per 3-1 contro l'Ungheria nell'esordio agli Europei? Calmo e sul pezzo. Non c'è da stupirsi che l'esordio agli Europei non renda Ricardo Rodriguez nervoso.

Dopo tutto, questa è la 22esima apparizione del difensore in una Coppa del Mondo o in un Campionato Europeo. Nessuno svizzero ha giocato più partite in una fase finale di un torneo internazionale.

Numero di presenze ai Mondiali e agli Europei Ricardo Rodriguez (22)

Granit Xhaka (21)

Xherdan Shaqiri (21)

Breel Embolo (18)

Valon Behrami (17)

Stephan Lichtsteiner (17)

Yann Sommer (17)

Manuel Akanji (14) Mostra di più

Se si ha affrontato Lionel Messi alla Coppa del Mondo in Brasile 10 anni fa, è difficile trovare qualcosa o qualcuno che possa rendere più nervosi. Il difensore ex Milan è tranquillo sia in campo che fuori.

«Abbiamo giocato in modo intelligente - dice a blue Sport - e abbiamo gestito bene la palla. Era molto importante per noi iniziare il torneo con una vittoria».

Rodriguez contro il campione Messi alla Coppa del Mondo 2014 in Brasile. Keystone

Quando gli è stato chiesto se per lui fosse un torneo speciale, nonostante la sua vasta esperienza, visto che il suo contratto con il Torino sta per scadere e può mettersi in mostra in questa grande vetrina, Rodriguez ha detto: «Se i club hanno ancora bisogno di fare scouting su di me ora, che lo facciano. Ma personalmente non credo di dovermi ancora mettere in mostra qui all'Euro».

Ha dimostrato quello che sa fare, continua Rodriguez: «Ho praticamente giocato gli ultimi tre anni al Torino in Serie A e sono stato capitano negli ultimi due anni. I club che lavorano bene dovrebbero già sapere cosa sono in grado di fare».

Il 31enne terzino sinistro è ora disponibile a parametro zero (trasferimento gratuito ndr.). Ci sono speculazioni su diversi club. Rodriguez non vuole essere coinvolto con le indiscrezioni di mercato.

«Sono aperto a tutto. Non importa dove firmerò, la mia famiglia verrà con me. Vedremo dove andremo a finire». Potrebbe anche immaginare di firmare in Arabia Saudita? «Sì, ascolterò tutto e poi deciderò insieme ai miei cari».