Pierluigi Tami ha molta fiducia nella squadra nazionale. Keystone

All'indomani del pareggio con la Germania e la conseguenza conferma di qualificazione per gli ottavi di finale degli Europei il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami ha incontrato i media in una breve conferenza stampa.

Pierluigi Tami su...

... la partita contro la Germania.

«Certo, abbiamo preso un gol all'ultimo minuto. Ma non abbiamo rimpianti. C'è solo gioia. Siamo felici per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. Siamo contenti della prestazione. Il modo in cui abbiamo giocato ieri è più importante del risultato».

... il bilancio della fase a gironi.

«Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. È il risultato delle ultime quattro settimane di lavoro. Quando abbiamo iniziato ho messo subito in chiaro quanto fossero importanti le due settimane di preparazione a San Gallo. Sono soddisfatto della qualità e dello spirito con cui abbiamo lavorato. Sento molta energia in tutto lo staff. Credo quindi che non sia un caso che abbiamo ottenuto questi buoni risultati».

... un giudizio sul lavoro del ct Murat Yakin.

«Penso che l'intero staff e Murat abbiano lavorato molto, molto bene. Ricordo il ritiro a La Manga. Il primo incontro dopo le difficili qualificazioni. Ci siamo detti che dovevamo fare progressi in difesa. Ora abbiamo visto dei miglioramenti tattici in ogni partita. Murat ha avuto una grande influenza sui risultati ottenuti. Ciò è avvenuto con il nuovo sistema, ma anche con il loro modo di lavorare».

Pierluigi Tami è molto soddisfatto del lavoro della Nati. Imago

... lo stato contrattuale del commissario tecnico.

«Entrambe le parti, ovvero la federazione e Murat, abbiamo detto che vogliamo concentrarci prima di tutto su questo torneo. Non ho mai nascosto che il mio Piano A è Murat Yakin. Ma del suo contratto ne parleremo solamente alla fine del torneo, e allora entrambe le parti dovranno essere d'accordo».

... sui calciatori che non hanno giocato, come Okafor.

«È sempre una sfida. In ogni torneo ci sono cinque o sei giocatori che non giocano nemmeno un minuto. Tuttavia come calciatore tutti hanno un ruolo importante, bisogna sempre farsi trovare pronti a cogliere la tua occasione quando si presenta. Ricordo Admir Mehmedi all'ultimo Campionato Europeo. Non giocava quasi mai, non era contento. Gli ho detto che gli sarebbe arrivata l'occasione di fare la storia. Qualche giorno dopo ha segnato un rigore contro la Francia».

«È normale non essere contenti quando non si gioca. Ma bisogna accettarlo, lavorare e sostenere i compagni. In questo momento abbiamo un ottimo comportamento da parte di tutti i giocatori».

... sulle possibili avversarie agli ottavi di finale: Croazia o Italia.

«Sono davvero due squadre molto diverse. Ma entrambe hanno una grande tradizione. Gli italiani sono i campioni d'Europa in carica, anche se si tratta di una squadra completamente diversa. Alla fine, non importa chi arriverà. Sono due squadre forti, molto pericolose. Questo vale anche se dovessimo affrontare l'Albania».

«Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Lo staff studierà i nostri avversari in modo molto meticoloso. Sono sicuro che faremo una buona prestazione. Sento che siamo pronti per affrontare una grande squadra. Siamo pronti per un eccellente sfida agli ottavi. Se i nostri avversari vogliono andare avanti, devono giocare una grande partita».