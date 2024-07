Yakin: «Perché non dovremmo essere in grado di battere gli inglesi?»

Murat Yakin vuole continuare a fare la storia con la nazionale svizzera. Keystone

Dopo il successo sull'Italia, sabato la Svizzera affronterà l'Inghilterra nei quarti di finale dell'Europeo. L'allenatore della Nazionale Murat Yakin è fiducioso e racconta in conferenza stampa come vuole affrontare la gara.

fon Jan Arnet

Murat Yakin è fiducioso in vista dei quarti di finale contro l'Inghilterra. «Abbiamo tenuto testa ai tedeschi e battuto l'Italia. Perché non dovremmo essere in grado di battere anche gli inglesi?», ha dichiarato il tecnico della Nazionale in conferenza stampa di martedì. «Siamo in buona forma».

Yakin si aspetta una partita completamente diversa da quella contro l'Italia. Mentre gli italiani hanno ruotato molto durante il torneo, Gareth Southgate utilizza più o meno sempre gli stessi giocatori e lo stesso stile di gioco. «L'Inghilterra ha un gioco verticale e un'alta intensità. Il nostro compito è quello di pressare», ha detto l'allenatore della Nazionale.

«Sarà una partita diversa»

«Sarà una partita diversa da quella contro l'Italia - ha proseguito il ct - dipende da noi tenere o fare il ritmo. L'Italia ha giocato con sistemi e giocatori diversi. Quando abbiamo visto la formazione, abbiamo capito che avevamo una possibilità. L'Inghilterra ha un altro gioco. Il nostro compito è quello di pressarli. Sono pericolosi con i loro terzini. Dobbiamo solo farci trovare pronti, ma ripeto, sarà una partita completamente diversa da quella contro l'Italia».

In seguito ha speso qualche parola sul tecnico degli avversari: «Ho grande simpatia per Gareth. Abbiamo avuto dei bei colloqui, siamo sullo stesso livello e ci capiamo molto bene. Quando hai grandi giocatori e tanta scelta e non riesci a ottenere i risultati, non è facile nel Regno Unito. Come allenatore, puoi concentrarti solo sulle partite e non su ciò che viene scritto sui giornali».

«La squadra è pronta per una grande battaglia»

«Hanno grandi giocatori. La fase a gironi non è facile quando le aspettative sono così alte. Non hanno avuto una partita facile contro la Slovacchia. Ma se si guarda ai giocatori... Bellingham, per esempio, il modo in cui gioca è sempre pericoloso», ha analizzato il basilese.

«Alla fine, siamo in una buona situazione e il mio compito è quello di prepararci il meglio possibile a giocare. Abbiamo tenuto testa ai tedeschi e battuto l'Italia. Perché non dovremmo essere in grado di battere gli inglesi? Siamo in buona forma. La mia squadra è pronta per una grande battaglia».

L'acciaccato Granit Xhaka ha ricevuto il via libera. Il capitano ha dovuto sottoporsi a un esame per un fastidio a un adduttore. La risonanza magnetica ha rivelato che non si tratta di un infortunio grave. Non rischia di saltare la partita con l'Inghilterra. «Finora siamo stati fortunati con gli infortuni», ha concluso Yakin.