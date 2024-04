Mondo Romario torna a giocare a calcio. X

Dopo 15 anni di assenza dai campi di calcio il già leggendario Romario tornerà. Il 58enne ha firmato un contratto da professionista per l'America-RJ, in Brasile.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te A 58 anni l'ex attaccante della Nazionale brasiliana firma un nuovo contratto da professionista.

Romario giocherà per il club di cui è anche presidente, l'America-RJ, club di seconda divisione del campionato di Rio de Janeiro.

Da molti giudicato il più grande bomber sottovalutato della storia, Romario ha vinto una Coppa del Mondo nel 1994, e due Copa America, nel 1989 e 1997. Mostra di più

King Kazu e Romario, due giocatori che nonostante l'età non hanno nessuna voglia di smettere di giocare a calcio.

Se il giapponese a dicembre dello scorso anno, a 57 anni aveva firmato un nuovo contratto da professionista, l'ex nazionale brasiliano ha deciso di tornare in campo a 58 anni suonati.

L'America-RJ milita nella seconda divisione del campionato di calcio di Rio de Janeiro. Romario, presidente del club dal 2009, ha firmato «senza troppa burocrazia» un contratto che gli permetterà di tornare a giocare ad alti livelli.

Secondo quanto riferito inoltre, l'ex campione del mondo, donerà al club il suo salario minimo.

Ricordiamo che l'attaccante aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2007, all'età di 41 anni.

I commenti dei tifosi

I tifosi hanno reagito alla notizia del suo ritorno in campo sui social media con euforia e un pizzico di ironia: «Mettetelo al posto di Haaland al City e vedrete quanti gol farà». Un altro ha commentato: «Il paradosso del ragazzo che non si è mai allenato e giocherà da professionista a quasi 60 anni». E ancora: «Sarà una gioia vedere il miglior attaccante che il Brasile abbia mai avuto!».

In effetti, da quanto si evince dal video postato su un account di X che celebra il calcio brasiliano, Romario, con il pallone, ci sa ancora fare, eccome.

This is not a joke btw. pic.twitter.com/ru0JmMYExS — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 17, 2024

Romario è spesso considerato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, mentre lui stesso, in passato, ha ribadito che solo due sono stati migliori di lui - Pelè e Maradona.

Una carriera straordinaria e a volte marginale - per la sua statura di giocatore

Il classe 1966 ha iniziato la sua carriera di calciatore nel 1985 con il Vasco da Gama prima di trasferirsi in Europa nel 1988, dove si è unito al PSV, prima di passare al Barcellona, nel 1993. In campionato con i catalani ha segnato 34 gol in sole 46 presenze.

Nel 1995 Romario è poi passato al Flamengo e in seguito, ha avuto altre esperienze al Valencia, all'Al Sadd, al Miami FC e all'Adelaide United.

Con la maglia della Nazionale verdeoro ha totalizzato 70 presenze, mettendo a segno ben 55 reti. Con lui il Brasile ha vinto la Coppa del Mondo del 1994 e la Copa America nel 1989 e nel 1997. In carriera ha disputato 698 partite realizzando la bellezza di 542 gol.

«Entro allo stadio per divertirmi, per giocare e per intrattenere la gente che viene a vederci», aveva detto 30 anni fa colui che per molti è l'attaccante più sottovalutato della storia del calcio.