Stergiou freshfocus

Con il titolo e i posti in Champions League ormai assegnati, nella 32a giornata di Bundesliga spicca la sconfitta del Bayern in casa dello Stoccarda, con lo svizzero Leonidas Stergiou autore del primo vantaggio per i padroni di casa.

Swisstxt

Gioia personale anche per Ruben Vargas, autore dell'unica rete nel ko per 5-1 del suo Augsburg in casa del Borussia Dortmund.

Swisstxt