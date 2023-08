Questa sfida l'avevamo già vista 🤔😂



Clima disteso nel ritiro americano dei bianconeri, giocatori e tecnico si divertono a sfidarsi tra loro, poi, appaiono Owen Wilson e i suoi figli.

Hai fretta? blue News riassume per te La Juventus è in ritiro negli Stati Uniti, a Los Angeles.

Allegri e Vlahovic si sfidano in una gara a tiri da lontano sotto gli occhi divertiti dei compagni.

L'attore di Armageddon, Owen Wilson, visita i bianconeri, accompagnato dai suoi figli. Mostra di più

Allegri c'è ancora, Vlahovic è ancora bianconero, così come Paul Pogba, mentre l'arrivo di Romelu Lukaku sembra oggi poco probabile.

La Vecchia Signora, in ritiro a Los Angeles, condivide dei video da cui traspira serenità, nonostante le tante, tantissime vicissitudini successe nel corso della scorsa stagione, non da ultima, l'esclusione dalle coppe europee per aver infranto le regole sui piani finanziari.

Dunque per dimenticare e preparare al meglio la stagione a venire, Massimiliano Allegri sfida alcuni dei suoi ragazzi.

«Non è roba per te Dusan». Il finale d'allenamento si è trasformato in una gara, uno show, che ha avuto come protagonisti l'allenatore e Dusan Vlahovic.

I due si sono sfidati in una gara di tiri da lontano, da dietro la linea di fondo campo, con palla a giro. Dopo aver segnato il suo tiro il tecnico ha preso in giro l'attaccante serbo, che in precedenza aveva sbagliato: «Dusan non è roba per te ma ti insegno. Se non la fai passare vicino al palo non entrerà mai». Poi le battute tra il serbo e Paul Pogba, che divertito ha assistito al siparietto.

La visita

Nel ritiro di Los Angeles, visto il vicinato con Hollywood, non poteva mancare la visita di un grande attore. Owen Wilson - quello di Armageddon, Zoolander e Notte al museo, per citarne solo alcuni - ha assistito all'allenamento della formazione bianconera, con i figli.

Da Pelé, passando per Beckham arrivando fino a Messi, il calcio - il soccer, come lo chiamano gli americani - sta guadagnando popolarità nel Paese a stelle e strisce.