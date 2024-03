Sandro Tonali KEYSTONE

Sandro Tonali rischia di andare incontro ad altri guai a causa della sua dipendenza dal gioco. L'ex calciatore del Milan è stato infatti colpito da 50 nuove accuse di scommesse su partite di calcio, dopo il suo trasferimento al Newcastle.



Hai fretta? blue News riassume per te Il 27 novembre 2023 il calciatore Sandro Tonali è stato sospeso per 10 mesi per aver violato le regole sul gioco d'azzardo in Italia.

Il centrocampista ha lasciato il Milan a luglio dello scorso anno per accasarsi al Newcastle United.

Il 23enne ha potuto giocare solo 8 partite con Magpies prima di venire bloccato dalla giustizia.

La Federazione di calcio inglese (FA) ha ora fatto sapere che Tonali è indagato anche in Inghilterra per scommesse fatte (50) tra agosto e ottobre dello scorso anno.

L'ex giocatore del Milan ha ammesso la sua dipendenza dal gioco d'azzardo, ma ora su di lui pendono nuove accuse. Mostra di più

Il centrocampista italiano sta già scontando una sospensione di 10 mesi - che scadrà il 27 agosto - dopo aver violato le regole del gioco d'azzardo in Italia.

Tonali, che si è unito ai Magpies per 60 milioni di euro a luglio, ha ricevuto il divieto di gioco a livello internazionale a ottobre dello scorso anno.

Ora, secondo il «The Mirror», la Football Association (federazione inglese) ha avviato un'indagine e ha confermato che il 23enne è stato accusato di cattiva condotta in relazione a 50 scommesse su partite tra il 12 agosto e il 12 ottobre dello scorso anno.

Giova ricordare che il giovane, proveniente dal Milan, ha debuttato con i Magpies il 12 agosto, segnando una rete nella vittoria per 5-1 contro l'Aston Villa. Interrogato per per la prima volta in Italia il 12 ottobre ha ammesso di avere una dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il comunicato ufficiale della FA: «50 violazioni delle Regole»

Il comunicato rilasciato giovedì dalla FA recita: «Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle Regole sulle scommesse della FA. Il centrocampista del Newcastle United avrebbe violato per 50 volte la regola E8 della FA piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere».

Newcastle, tra indagini e dubbi recenti

Dopo il divieto, Tonali ha comunque potuto allenarsi con il Newcastle e si pensa che continuerà a farlo. Ma, non gli è consentito giocare nemmeno le partite amichevoli, se non a porte chiuse.

Il club nel frattempo ha condotto un'indagine, guidata dall'ex direttore sportivo Dan Ashworth, sul perché non fosse a conoscenza dei problemi di gioco di Tonali prima di ingaggiarlo.

Si è giunti alla conclusione che la natura di una dipendenza comporta che la si nasconda agli occhi di chi sta fuori.

Ma quest'ultimo sviluppo è un altro colpo per Eddie Howe, che non può essere sicuro dell'esito delle accuse fino alla conclusione dell'indagine della FA. Insomma, non si può ad oggi sapere se l'italiano potrà tornare in campo ad agosto, oppure no.