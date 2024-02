Brehme aveva segnato il rigore decisivo nella finale dei Mondiali del 1990. Keystone

Il calcio tedesco ha perso un'altra icona.

Un arresto cardiaco si è portato via a soli 63 anni Andreas Brehme, ex difensore della Nazionale tedesca e dell'Inter. Lo hanno annunciato i media del suo Paese.

Con la Germania aveva vinto i Mondiali del 1990 in Italia, realizzando il rigore grazie al quale la Mannschaft aveva sconfitto l’Argentina in finale 1-0 a Roma, ed era giunto secondo sia alla rassegna iridata del 1986 in Messico, sia agli Europei del 1992 in Svezia.

Con la maglia dell'Inter Brehme aveva invece conquistato lo scudetto al termine della stagione 1988-89.

In carriera si era laureato anche due volte campione di Germania, una con il Bayern Monaco e una con il Kaiserslautern. Dopo il ritiro aveva intrapreso, senza troppo successo, la professione di allenatore.