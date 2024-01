Antonio Conte vuole tornare in Serie A, ma chi lo assolderà?

Antonio Conte vuole tornare ad allenare, in Italia. KEYSTONE

Il tecnico salentino vuole tornare in panchina, in Italia. Secondo i media italiani sono tre le big a contenderselo, ma lui, ha le idee chiare.

Secondo quanto riportato da «Sportitalia» Antonio Conte ha incontrato per la seconda volta di persona il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che spinge per affidargli un contratto triennale in vista della stagione 2023-24.

Tuttavia, Conte avrebbe accettato il secondo incontro, ma seppur non avendo rifiutato l'incarico, ha preso tempo perché non è convinto: lui vorrebbe tornare a Milano.

Obiettivo Milano

Questo è il suo obiettivo principale, e la priorità sembra essere quella di allenare il Milan visto che l'Inter ha Simone Inzaghi e difficilmente lo licenzierà a meno di un crollo improvviso su tutti i fronti.

Non c'è stato però alcun incontro diretto con i rossoneri. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic spingono per un futuro con Conte, ma bisogna convincere l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Infatti per la panchina del Diavolo, del dopo Pioli, il più papabile sembrerebbe essere Thiago Motta per vari motivi: è un allenatore giovane e stimolante, il quale, inoltre, percepirebbe uno stipendio minore a quello di Conte. Ma soprattutto, perché alcuni dirigenti rossoneri non vorrebbero sborsare troppi milioni per accontentare le richieste di mercato dell'ex tecnico di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham.

E se Mourinho dovesse cedere alla corte della Seleçao?

E poi c'è la Roma. Josè Mourinho ha detto di voler restare, ma il suo contratto scade a fine stagione.

Il Brasile lo vorrebbe, e quasi nessuno, Ancelotti a parte, rifiuterebbe un'offerta dalla Seleçao. I Friedkin, inoltre, non si farebbero problemi per lo stipendio di Conte. Affaire à suivre.