Il Basilea fa cassa dal Bologna: Calafiori frutta circa 20 milioni ai renani

Le casse del Basilea gioiscono.

La cessione di Calafiori da parte del Bologna all'Arsenal per una cifra attorno ai 40 milioni più bonus frutta un introito cospicuo ai renani, che vantavano una percentuale importante sulla rivendita.

Il 22enne romano ha giocato nelle file dei rossoblù in 38 occasioni (1 rete e 3 assist) nella stagione 2022-2023.

In precedenza ha vestito le maglie di Roma (18 presenze), Genoa (3) e appunto Bologna, scendendo in campo per 33 volte (2 gol e 5 assist).

In Inghilterra «Ruspa» avrebbe firmato un contratto quinquennale con uno stipendio di 4 milioni a stagione.

