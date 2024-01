Mattia Bottani Ti-Press

Mattia Croci-Torti si aspetta un Lugano più presente domenica in casa del San Gallo rispetto a quello molle visto contro lo Stade LS.

Una trasferta che i bianconeri affronteranno sicuramente senza Aliseda, Doumbia, Marques, Babic e Bottani.

Il numero 10, per il quale si attendevano novità dopo l'infortunio rimediato contro i vodesi, è alle prese con una lesione non grave ai legamenti della caviglia sinistra e ne avrà per circa 35 giorni.

«So cosa bisogna fare per ostacolarli, poi dovremo essere bravi a colpirli nei momenti giusti», ha detto il Crus.

Swisstxt