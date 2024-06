Paquetá KEY

esordio, in Nevada il Brasile ha sconfitto con un netto 4-1 il Paraguay, eliminandolo così dalla Copa America.

Dopo il pareggio con la Costa Rica dell’ A regalare il successo ai verdeoro, che non vincevano una partita ufficiale dal 13 settembre 2023, sono stati Vinicius (doppietta), Paquetá (a segno su rigore nella ripresa) e Savio, al primo gol in Nazionale. Questi tre punti hanno permesso a Danilo e compagni, inseriti nel Gruppo D, di rimanere in solitaria alle spalle della Colombia, da questa notte qualificata per i quarti grazie al 3-0 sulla Costa Rica.

