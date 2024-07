Mattia Croci-Torti Ti-Press

Il Lugano è pronto per il debutto stagionale di sabato contro il Grasshopper a Cornaredo.

«Sappiamo di potercela giocare con tutti, dovremo essere umili ma ambiziosi», ha detto Mattia Croci-Torti in conferenza stampa.

A proposito della sfida con gli zurighesi, l'allenatore ha spiegato: «Sarà una partita complicata, l'anno scorso li abbiamo battuti solo una volta e quest'estate si sono rinforzati».

«Con Hajdari c'è una trattativa in corso, non so se sarà a disposizione. Zanotti c'è ma non può ancora reggere 90 minuti». Queste le parole del tecnico momò sulla possibile formazione.

