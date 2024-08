Mattia Croci-Torti Keystone

Loro vorranno riscattare la brutta sconfitta con la Dynamo.

Giovedì il Lugano affronterà in trasferta il Partizan Belgrado nel terzo turno preliminare di Europa League e Mattia Croci-Torti vuole fare bene: «Contro il Fenerbahçe abbiamo acquisito consapevolezza di poter giocare a certi livelli, ora vogliamo vincere». Secondo l’allenatore dei bianconeri, non bisognerà però sottovalutare l’orgoglio della squadra serba: « Dovremo essere umili perché per vincere qua ci vorrà una gran partita». Croci-Torti giovedì dovrà fare a meno di Mattia Bottani, infortunato.

