Da far impallidire il Colosseo e il Santiago Bernabéu: ecco come sarà il nuovo stadio della Roma

Il nuovo stadio della Roma che dovrebbe essere completato entro il 2027. XOfficialasroma

Da anni, decenni, a Roma si parla di un nuovo stadio di calcio. Sembra fatta. Il proprietario del club giallorosso Ryan Friedkin ha discusso il progetto con il sindaco della capitale italiana, mentre il club ha postato il video dell'opera; un vero gioiello immerso nella Città Eterna.

Hai fretta? blue News riassume per te Il patron della Roma Ryan Friedkin ha presentato il progetto per il nuovo stadio al sindaco della capitale italiana, Roberto Gualtieri.

Il nuovo stadio, che dovrebbe essere pronto per il 2027 in concomitanza con il centenario della fondazione del club, potrà ospitare 62mila tifosi.

Il punto focale della nuova arena risiede nella Curva Sud, che dovrebbe diventare la più grande d'Europa. Mostra di più

La Roma gioca allo Stadio Olimpico di Roma dal 1953, condividendo l'impianto con i rivali cittadini della Lazio.

Tuttavia, da decenni, i giallorossi stanno cercando di costruire un proprio impianto in un altro luogo della capitale italiana.

Come riferisce la Roma in un comunicato ufficiale, l'incontro con il sindaco di Roma è stato pieno di entusiasmo per il progetto innovativo dello stadio e per i suoi benefici per i tifosi e la comunità.

Un video di presentazione del progetto - da visionare qui sotto - ha suscitato reazioni molto positive. Ha mostrato il design moderno e la visione unica dello stadio, che sicuramente si distinguerà non solo in Italia, ma anche in Europa. Il fulcro del nuovo stadio sarà la «Curva Sud», che si prevede sarà la tribuna più grande del continente.

Le due parti hanno concordato un piano d'azione per portare avanti il progetto del nuovo stadio, che prevede la creazione di gruppi di lavoro che si concentrino su vari aspetti. Questi gruppi garantiranno il corretto svolgimento del progetto, ponendo l'accento sugli standard ambientali e sul coinvolgimento della comunità.

Ryan Friedkin, patron della Roma, ha così espresso la sua soddisfazione al termine dell'incontro avuto con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

«Questo straordinario stadio non è solo una nuova casa per l'AS Roma e i suoi tifosi, ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma».

«La nuova Curva Sud è destinata a diventare la più grande Curva d'Europa, sarà un potente punto focale che incarna la passione e l'energia dei nostri tifosi. Con il suo design iconico ispirato all'architettura classica romana e le sue strutture all'avanguardia, lo stadio offrirà un'esperienza di livello mondiale a tutti, dagli appassionati di calcio alla comunità locale. Come orgogliosi custodi dell'AS Roma, siamo impegnati a creare uno spazio che incarni lo spirito e la tradizione del nostro club, diventando al contempo un simbolo globale di innovazione ed eccellenza e un modello di responsabilità ambientale», ha concluso.

ll nuovo impianto, con una capienza massima di 62mila posti, dovrebbe sorgere a Pietralata e stando alle previsioni aprirà i battenti nel 2027, in concomitanza con il centenario della fondazione del club.