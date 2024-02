Zdenek Zeman KEYSTONE

Una settimana fa l'ex mister del Lugano ha dovuto andare sotto i ferri dopo essersi sentito male durante un allenamento. Dopo alcune operazioni Zeman fa sapere di voler tornare a fare quello che gli piace di più... ad alcune condizioni.

Zdenek Zeman ha 77 anni, è stato in panchina in Italia - tra Serie A e B - 972 volte e non ha intenzione di finire qui la sua già lunghissima carriera.

Nemmeno dopo i problemi avuti alcune settimane fa, quando durante un allenamento si era sentito male ed era stato ospedalizzato, prima di procedere a degli interventi, delicati.

Il mister boemo aveva però deciso di presentare le sue dimissioni da capo allenatore del Pescara - la squadra è stata affidata al suo vice -, formazione che allenava dall'inizio di questa stagione.

🤍💙 Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zdeněk Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister! 💪 pic.twitter.com/9cWHhT6X1T — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 22, 2024

Dopo un primo intervento alla carotide e altri al cuore - gli sono stati impiantati quattro bypass - i medici hanno consigliato all'ex coach del Lugano un periodo di recupero di circa 5 mesi.

Giovedì, l'allenatore ha fatto rientro in ospedale, per raddrizzare gli stent che gli erano stati applicati in precedenza.

Le operazioni sono riuscite bene

«Tutto si è svolto secondo la tabella di marcia. Il mister sta bene. I controlli postoperatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide», ha spiegato il primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara alla «Gazzetta dello Sport».

Dopo essere dimesso «Zeman osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi per poi ricominciare meglio di prima. Non è in programma nessun'altra operazione», ha concluso il medico.

Zeman vuole tornare in campo, ma dovrà fare delle rinunce

A «Sportmediaset» è lo stesso 76enne a confermare il desiderio di riprendere quello che ama fare di più nella vita: «A settembre torno in campo».

Ma, per tornare a lavorare in salute, il boemo dovrà rivedere alcune cattive abitudini: fumare un massimo di quattro sigarette al giorno, invece delle sessanta che fumava, e bere 2-3 caffè al giorno, al posto dei sette e più ai quali era abituato.