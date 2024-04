È successo ne LaLiga: il rigore più imbarazzante della storia?

Il rigore scandaloso di Budimir dell'Osasuna L'ultima partita della trentunesima giornata de LaLiga si è conclusa con una vittoria esterna del Valencia sull'Osasuna, ma l'attenzione si è focalizzata su un rigore fallito nei minuti finali che ha definito l'esito della partita. 16.04.2024

Hai fretta? blue News riassume per te Il Valencia ha battuto l'Osasuna 1-0 grazie a un gol di André Almeida al 18esimo minuto, consolidando la sua posizione nella parte alta della classifica del massimo campionato spagnolo.

Ante Budimir, ex giocatore di Serie A e seconda Bundesliga, ha fallito clamorosamente un rigore al 97esimo minuto, inciampando sulla palla ed eseguendo uno dei peggiori rigori visti a questi livelli.

L'Osasuna ha subito così la terza sconfitta consecutiva, scivolando all'11esimo posto in classifica, mentre Budimir, nonostante la delusione dell'errore dagli undici metri, continua a essere uno dei migliori marcatori della lega con 16 reti all'attivo, come Jude Bellingham del Real Madrid. Mostra di più

La trentunesima giornata de LaLiga si è conclusa in modo rocambolesco. Nel match di lunedì sera del massimo campionato spagnolo, il Valencia ha battuto l'Osasuna 1 a 0 fuori casa grazie a un gol messo a segno da André Almeida al 18esimo minuto di gioco.

A Pamplona, però, i rimpianti sono molti, soprattutto per un'occasione mancata dalla squadra di casa al 97esimo, gettata letteralmente alle ortiche.

Verso la fine dei minuti di recupero, all'Osasuna è stato concesso un rigore. A calciare si è presentato Ante Budimir, un giocatore che in passato ha militato in Serie A, Serie B e pure nella seconda Bundesliga.

Nel momento di calciare dagli undici metri l'attaccante croato, visibilmente nervoso, si è impallato, finendo per inciampare sulla palla. Il risultato è stato un rigore davvero mal eseguito, probabilmente uno dei peggiori mai visti a questi livelli.

Per la squadra della Navarra, quindi, oltre al danno c'è stata anche la beffa: dopo aver subito la terza sconfitta consecutiva, stagnando a 39 punti, sono scesi all'11esimo posto in classifica, mentre il Valencia di Rubén Baraja è salito al settimo.

Per Budimir è una delusione particolare, soprattutto considerando che questa è la sua migliore stagione in carriera, con ben 16 gol all'attivo. Ne LaLiga solamente Artem Dovbyk, in forza al Girona, ha segnato di più, con un bottino di 17 reti, mentre il 32enne ex Crotone è al secondo posto dei capocannonieri assieme alla star inglese del Real Madrid Jude Bellingham.