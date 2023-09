Ecco il trasferimento più pazzo dell'estate: giocherà perché papà ha pagato

Martin Podhajsky con la sua nuova divisa di gioco. Instagram

Martin Podhajsky andrà alla caccia di gol per il club della terza lega ceca FK Usi nad Labem. O qualcosa del genere...

Hai fretta? blue News riassume per te Martin Podhajsky è stato ingaggiato dal club di terza divisione ceco FK Usi nad Labem.

Il giovane non ha mai giocato per un club calcistico prima d'ora.

Papà Podhajsky pagherà circa 20'000 euro per far giocare il figlio per almeno dieci minuti. Ciò dovrebbe avvenire in primavera.

L'FK Usi nad Labem è noto per le delle azioni alquanto insolite. Mostra di più

Il 22enne Podhajsky non ha mai giocato a calcio in una squadra - eppure ha ottenuto un contratto. Come è possibile? Molto semplice, alla fine ogni cosa ha un prezzo.

Il padre del ragazzo ha infatti offerto al club 20'000 euro per permettere al figlio di giocare per dieci minuti, così ha riferito il quotidiano tedesco «Bild», citando il portale di notizie ceco «idnez.cz».

Il presidente del club, Premysl Kuban, non ha potuto resistere e l'ha ammesso apertamente: «Non gioca a calcio - solo FIFA (ora: EA Sports FC) al computer. Ma non trovo 500'000 corone ceche per terra tutti i giorni. Se qualcuno mi offre questa somma, lascio giocare chiunque».

Il direttore marketing Matěj Svojše ha dichiarato pochi giorni fa che stavano preparando il contratto: «I nostri tifosi lo vedranno già dalla prossima partita casalinga, in panchina». Tuttavia, è improbabile che Podhajsky farà il suo debutto già questo venerdì, poiché per il 22enne c'è un piano ben congegnato.

Il neofita dovrà prima iniziare gli allenamenti con la squadra e poi, la prossima primavera, farà la sua prima e probabilmente unica apparizione.

In quel periodo, il FK Usi nad Labem giocherà sette partite casalinghe consecutive e in uno di questi match Podhajsky dovrebbe sostituire l'attaccante e capitano Jakub Mares negli ultimi dieci minuti di gioco.

Come continua a scrivere «Bild», l'FK Usi nad Labem ha un debole per le azioni originali. Recentemente ha regalato 1000 abbonamenti stagionali e nel 2020 hanno assunto Miss Repubblica Ceca come reporter del club.