Haroon Masoodi, agente di Ricardo Rodriguez, ha confermato che l'Inter ha discusso del possibile ingaggio del difensore svizzero, ma i proprietari «stanno valutando altri profili».

Il contratto di Ricardo Rodriguez con il Torino è scaduto alcune settimane fa.

Il difensore della Nati, dopo un Europeo giocato ai massimi livelli, è alla ricerca di un nuovo ingaggio.

Il suo agente ha detto di aver avuto contatti con Inter, Al-Ain, Real Betis e anche club turchi.

Simone Inzaghi lo vorrebbe per sostituire l'infortunato Buchanan, ma la dirigenza la vede diversamente: mirano a un terzino più giovane.

Il difensore svizzero, ex Milan e Torino, sarebbe disponibile per un trasferimento gratuito dopo la scadenza del contratto con i Granata, ma il suo agente non si aspetta di ricevere un'offerta dall'Inter nonostante i colloqui con i dirigenti nerazzurri.

L'agente Haroon Masoodi ha infatti confermato i colloqui con l'Inter e l'offerta della Liga. «Ci sono stati colloqui con il direttore sportivo Piero Ausilio qualche settimana fa», ha detto a «Inter-news.it».

«A Inzaghi piace Ricardo, ma non abbiamo ricevuto offerte. Credo che la proprietà stia valutando altri profili».

Interesse «non all'altezza» da parte dell'Arabia Saudita, Spagna e Turchia

Ma dopo un campionato europeo giocato alla grande, non mancano certo le offerte per l'elvetico. «Abbiamo ricevuto offerte da Dubai, in particolare da Al-Ain, Real Betis e club turchi», ha proseguito l'agente.

Anche «l'Olympiacos ha chiesto informazioni, ma finora le offerte non sono state all'altezza».

Le reticenze della dirigenza nerazzurra

Ricordiamo che l'Inter, campione d'Italia, ha già ingaggiato Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, ma è alla ricerca di un nuovo difensore, soprattutto dopo che Tajon Buchanan si è infortunato alla tibia durante la Copa America con il suo Canada.

Tuttavia, i nuovi proprietari del club nerazzurro vogliono investire in un difensore giovane piuttosto che in un giocatore over 30 come Rodriguez. Il 31enne ha collezionato 194 presenze in Serie A, segnando due gol e fornendo cinque assist.

Ma Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che oltre che riconfermarsi in Serie A punta anche alla Champions League, non la vede come i suoi datori di lavoro: lui vuole un difensore di cui fidarsi subito.

E in questo senso, Rodriguez farebbe al caso suo.

Non rimane dunque che attendere per vedere se il coach dei campioni d'Italia riuscirà a convincere la sua dirigenza della bontà del progetto- Rodriguez, o se il padre di famiglia, sceglierà un'altra meta strappando un ultimo contratto a lungo termine.