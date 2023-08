Ecco perché l'ex nazionale brasiliano Alves rischia 12 anni di prigione

Dani Alves rischia una lunga condanna KEYSTONE

Secondo i media, il calciatore brasiliano Dani Alves dovrà comparire sul banco degli imputati per le accuse di aggressione sessuale nei confronti di una giovane donna.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex giocatore del Barcellona e della Juventus, Dani Alves, rischia 12 anni di prigione.

Il 40enne è accusato di aggressione sessuale ai danni di una giovane donna. Mostra di più

Il giudice competente informerà Dani Alves mercoledì dell'apertura di un processo, come hanno riferito lunedì la televisione di Stato RTVE e altri media spagnoli.

Un portavoce della magistratura ha dichiarato di non poter smentire queste notizie, ma ha sottolineato che l'annuncio ufficiale uscirà a breve.

Fino a 12 anni di prigione

Il 40enne Dani Alves, in campo con la Nazionale brasiliani agli ultimi Mondiali disputati in Qatar, rischia ora una condanna fino a dodici anni di carcere in Spagna.

L'ex difensore del Barcellona si trova la momento in custodia cautelare nella metropoli catalana da più di sei mesi.

Negli ultimi mesi, il tribunale ha respinto diverse richieste di rilascio su cauzione presentate dai legali del calciatore. A Barcellona vivono, tra gli altri, la ex moglie, i suoi due figli e il manager di colui per 126 volte ha vestito al maglia della Nazionale verdeoro.

Le accuse

È stata una donna di 23 anni ad aver presentato una denuncia contro Alves. La ragazza ha accusato il brasiliano di averla aggredita sessualmente in un locale notturno di Barcellona il 30 dicembre 2022. Il 20 gennaio, il brasiliano è stato quindi arrestato durante una visita in Catalogna e messo in custodia.

Inizialmente il calciatore aveva negato qualsiasi contatto sessuale con la donna. In seguito, il suo avvocato ha dichiarato che gli atti sessuali erano avvenuti con il consenso della giovane.

Fino al suo arresto, il calciatore brasiliano, nonostante i suoi 40 anni, giocava in Messico con la maglia degli UNAM Pumas.