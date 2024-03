Ecco perché Yann Sommer è il portiere più forte d'Europa

Yann Sommer, grande protagonista della stagione nerazzurra, in Serie A e in Champions League IMAGO/ABACAPRESS

Non siamo ancora a fine stagione, ma ci stiamo avvicinando a lunghe falcate. Intanto, le statistiche dicono che lo svizzero Yann Sommer è il portiere più efficiente d'Europa e anche l'Inter ringrazia, nonostante la cocente eliminazione in Champions League.

Mercoledì sera a Madrid Yann Sommer è riuscito a parare uno dei rigori nel finale di partita, ma la sua squadra è uscita comunque dalla Champions League. Tre suoi compagni non hanno trovato la rete, nell'appendice dei tiri dal dischetto e l'Inter ha così dovuto inchinarsi all'Atletico Madrid.

Il portiere dell'Inter, a fine partita, ha dichiarato: «È dura, è davvero dura. Siamo fuori, ma dobbiamo rialzare la testa, ci aspettano partite importanti».

I numeri di Sommer, il top dei portieri europei

L'Inter deve ringraziare anche Yann Sommer per la sua ascesa. Il portiere svizzero, trasferitosi nella metropoli lombarda la scorsa estate, è statisticamente uno dei migliori portieri al mondo in questa stagione.

Ha mantenuto per 23 volte la sua porta inviolata in 35 partite giocate, 17 delle quali solo in Serie A.

Se il numero 1 della Nazionale elvetica riuscirà ad ottenere altri cinque «clean sheet» nelle restanti dieci partite, supererà il record, che appartiene a Gianluigi Buffon, Ivan Provedel e Morgan De Sanctis.

Inoltre, nessun portiere di ruolo nei cinque principali campionati europei (Serie A, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League) ha subito meno gol a partita di Sommer (0,43).

E ancora, nessuno riesce a tenere il passo del 35enne in termini di percentuale di salvataggio. Nel corso di questa stagione, con la maglia nerazzurra, il 35enne ha parato l'83,5% dei tiri diretti verso la sua porta.

FBref.com è stato lanciato il 13 giugno 2018: il sito che si occupa di statistiche del mondo del calcio, copriva inizialmente i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e Stati Uniti, mentre ora raccoglie numeri da 40 Paesi. FBref.com

Sommer l'umile

Ma l'uomo di Morges è una persona umile e intelligente, non si prende tutti i meriti.

«Ci limitiamo a difendere con forza. C'è molto coraggio in campo», ha detto recentemente nel podcast Copa TS. «E se un pallone passa dalle mie parti, faccio del mio meglio per evitare che entri».

Il numero 1 della squadra che domina il massimo campionato italiano spende parole di apprezzamento anche nei confronti di Simone Inzaghi, il suo allenatore a Milano.

«È un fenomeno», ha detto il portiere a proposito del suo coach «Ogni settimana esaminiamo le tattiche e ci esercitiamo a difendere in blocco. È estremamente attento ai dettagli». La squadra segue Inzaghi e «si fida delle sue idee».

Non c'è tempo per piangere, bisogna guardare avanti

«La fortuna non è stata dalla nostra parte. Ora si tratta del campionato. Siamo concentrati sullo scudetto». La corsa al campionato potrebbe essere già decisa. Dopo 28 giornate, l'Inter ha 16 punti di vantaggio sui rivali del Milan.