Una super Atalanta travolge il Liverpool ad Anfield. Milan sconfitto di misura dalla Roma

Liverpool – Atalanta 0:3 11.04.2024

Una travolgente Atalanta si è imposta per 3-0 a Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Swisstxt

Grazie alla doppietta di Scamacca e al gol di Pasalic, i bergamaschi hanno ipotecato un posto in semifinale.

La Roma dal canto suo ha espugnato il Meazza nell'andata del derby italiano con il Milan. Decisiva è stata la rete firmata da Mancini al 17esimo.

Il Bayer Leverkusen di Xhaka, sempre imbattuto in tutte le competizioni in questa stagione, ha sconfitto per 2-0 tra le mura amiche il West Ham.

Il Benfica ha invece superato in casa il Marsiglia per 2-1.

Milan – Roma 0-1 UEFA Europa League, Quarts de finale, Match aller 11.04.2024

Swisstxt