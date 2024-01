L'uscita dal campo di Bottani. Keystone

Bisognerà attendere giovedì 25 gennaio, quando si sottoporrà a una risonanza magnetica, ma per Mattia Bottani il peggio è perlomeno escluso.

Colpito alla caviglia sinistra durante la sfida tra Lugano e Stade Lausanne, il centrocampista offensivo dei ticinesi non ha riportato alcuna frattura.

Il numero dieci dovrà però attendere che l'arto si sgonfi per conoscere in seguito l'entità dell'infortunio subito. Ignacio Aliseda, Milton Valenzuela, Ousmane Doumbia e Renato Steffen sono intanto in attesa dei risultati dei rispettivi esami.

Il solo a riprendere l'attività martedì sarà Amir Saipi.

Swisstxt